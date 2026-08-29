Estudiantes de Durango crean dispensador automático para aves

Alumnos de la Universidad Tecnológica de Durango (UTD) crearon y donaron un dispensador automático de alimento para aves al Zoológico Sahuatoba.

Los estudiantes de la carrera de Mantenimiento Industrial crearon el prototipo Jade Dispenser, que es un dispensador automático pensado para favorecer la alimentación de las aves.

El proyecto Jade Dispenser está diseñado para facilitar y automatizar el suministro de alimento para guacamayas en hábitats controlados.

Sus componentes permiten programar los ciclos de alimentación y monitorear el prototipo de manera remota.

La estructura está fabricada con elementos metálicos, entre otros materiales, y cuenta con cuatro recipientes de alimentación, distribuidos junto con el mecanismo para disminuir la intervención manual.

El proyecto que fue desarrollado por los estudiantes Navil Manuel Tinoco Graciano, Manuel Nazario Rocha Martínez, Reyner Iván Yparrea Arreola, Josué Sebastián Aviña González, Carlos Zaid Galindo Campa, Noel Vargas Baños y Luis Ricardo Mireles Ortiz, se prevé que será replicado en otros recintos para beneficio de las aves.

La innovación desarrollada por los alumnos de la comunidad Búfalos representa una solución surgida desde las aulas para atender una necesidad real. El proyecto será aplicado para generar un mayor impacto y continuar desarrollando su potencial para brindar un servicio en beneficio de la sociedad.

Por su parte, el Zoológico Sahuatoba agradeció a los jóvenes por esta iniciativa, la cual será de utilidad para el desarrollo de sus actividades.