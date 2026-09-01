Durango

REGRESO A CLASES 2026

Estudiantes de Durango iniciaron el ciclo escolar con la 'bendición de las mochilas'

Este 2026 la “bendición de las mochilas” se llevó a cabo prácticamente en todas las iglesias.

Estudiantes de Durango iniciaron el ciclo escolar con la 'bendición de las mochilas'

Estudiantes de Durango iniciaron el ciclo escolar con la 'bendición de las mochilas'

CLAUDIA BARRIENTOS
Agrega a El Siglo de Durango en Google

En el marco del inicio del ciclo escolar 2026-2027, niñas y niños de Durango acudieron a los distintos templos y parroquias acompañados de sus mamás y papás, para la tradicional “bendición de las mochilas”, una acción que ha ido ganando popularidad durante los últimos años.

En las distintas celebraciones de la Santa Misa se llevó a cabo por parte de los sacerdotes la bendición de estudiantes y personal docente, como parte de los rituales para el regreso a las clases.

“Encomendamos a Dios este nuevo ciclo escolar, pidiendo que acompañe a cada estudiante en su formación y conceda a maestros y personal educativo sabiduría, paciencia y entrega para cumplir con su importante misión”, se enfatizó.



Anteriormente, esta actividad se realizaba solo en algunos templos, como la parroquia de Santa Ana y la Sagrada Familia, pero este año se llevó a cabo prácticamente en todas las iglesias.




               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: regreso a clases 2026 DURANGO BENDICIÓN DE MOCHILAS ciclo, cabo, escolar, Durango

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Durango
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas