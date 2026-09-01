Estudiantes de Durango iniciaron el ciclo escolar con la 'bendición de las mochilas'

En el marco del inicio del ciclo escolar 2026-2027, niñas y niños de Durango acudieron a los distintos templos y parroquias acompañados de sus mamás y papás, para la tradicional “bendición de las mochilas”, una acción que ha ido ganando popularidad durante los últimos años.

En las distintas celebraciones de la Santa Misa se llevó a cabo por parte de los sacerdotes la bendición de estudiantes y personal docente , como parte de los rituales para el regreso a las clases.

“Encomendamos a Dios este nuevo ciclo escolar, pidiendo que acompañe a cada estudiante en su formación y conceda a maestros y personal educativo sabiduría, paciencia y entrega para cumplir con su importante misión”, se enfatizó.