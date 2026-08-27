Estudiantes reviven deportes prehispánicos como pelota purépecha y ulama en la UJED

Estudiantes de la Universidad Juárez del Estado de Durango participaron en una serie de exhibiciones y talleres de disciplinas autóctonas y tradicionales mediante el programa “Deporte Genera Identidad”, una iniciativa enfocada en el rescate directo de la historia física prehispánica dentro de los recintos universitarios.

Las instalaciones de la Preparatoria Diurna sirvieron como escenario inicial donde los alumnos interactuaron con deportes de amplio legado histórico como la Pelota Mixteca, Pelota Purépecha, Arquería Tradicional Indígena y Ulama, experimentando las reglas operativas de cada disciplina.

Buscan conservar las tradiciones

El adiestramiento práctico en el terreno de juego estuvo a cargo de un cuerpo de instructores especializados. En la pelota mixteca impartieron cátedra Mario Alejandro Fuentes Rentería y Atzin Adriel Herrera Escobedo, mientras que la modalidad de pelota purépecha fue dirigida por José Candelario Díaz Fuentes y Roberto Alvarado Castro.

Por su parte, la enseñanza del tiro con arco tradicional contó con la guía técnica de Gabriela Meléndez Rodríguez y Héctor Alonso González Puga, al tiempo que la instrucción del ulama estuvo bajo la supervisión directa del entrenador Gerardo de Jesús González Estala.

Deporte y arte, de la mano

La jornada deportiva integró además la intervención artística de 40 integrantes del Grupo de Danza de la Preparatoria Diurna, quienes realizaron una exhibición escénica de apertura a los talleres prácticos por invitación de la docente Sihumara Elena Aviña Moreno para complementar el programa.

Las sesiones operativas se trasladaron posteriormente a la Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte, consolidando el trabajo conjunto entre la UJED y la Asociación de Juegos y Deportes Autóctonos para promover el adiestramiento y preservación de estas técnicas ancestrales entre los universitarios.