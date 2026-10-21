Estudiantes de la Normal Aguilera provocan accidente: colocaron portería en carretera

Un automovilista sufrió un accidente durante la mañana de este miércoles 21 de octubre, luego de que un grupo de estudiantes presuntamente atravesara una portería de futbol sobre la carretera, contra la cual terminó impactándose cuando circulaba por las inmediaciones del poblado José Guadalupe Aguilera, en el municipio de Canatlán, Durango.

El incidente fue reportado aproximadamente a las 07:15 horas, cuando se solicitó la intervención de las autoridades y los cuerpos de emergencia, ante el reporte inicial de un accidente automovilístico con posibles personas lesionadas, en el tramo carretero que conecta con la vía hacia Guanaceví y la carretera Durango-Parral.

Al lugar acudieron elementos de investigación, quienes localizaron al conductor involucrado, identificado como José Rutilio "N", de 47 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento Los Nardos, de la ciudad de Durango, quien viajaba a bordo de un automóvil Toyota, modelo 2026.

De acuerdo con la información proporcionada por el propio conductor, quien se desempeña como abogado litigante, durante la mañana salió de la ciudad de Durango con destino al municipio de Rodeo, donde tenía programadas algunas diligencias relacionadas con su actividad profesional.

Sin embargo, al circular por el puente a desnivel ubicado en las inmediaciones del poblado José Guadalupe Aguilera, observó que varios estudiantes presuntamente atravesaron una portería de fútbol sobre la superficie de rodamiento, por lo que intentó evitar el obstáculo, pero no consiguió esquivarlo y terminó impactándose contra la estructura.

Tras el accidente, acudieron al lugar técnicos en urgencias médicas de Cruz Roja Mexicana, quienes realizaron una valoración del conductor y determinaron que no presentaba lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. Asimismo, se estableció que el percance no había dejado personas lesionadas ni daños materiales de gravedad.

Finalmente, al sitio acudió personal de la compañía aseguradora del vehículo, que se encargó de atender lo relacionado con los daños ocasionados por el accidente, mientras que las autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido, confirmando que el incidente únicamente había dejado afectaciones materiales menores.