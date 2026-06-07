Estudiantes de Veterinaria se preparan para su formación profesional

Con las prácticas profesionales, estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia se enfrentan a la realidad laboral, además de fortalecer sus habilidades y definir el área en la que desean desarrollarse profesionalmente.

Tania Delgado León, secretaria académica y coordinadora de Prácticas Profesionales, comentó que este ejercicio permite visibilizar el trabajo que se realiza dentro del programa y orientar a los estudiantes que cursarán el décimo semestre.

Dijo que cursar este semestre representa una etapa fundamental en la formación profesional, por lo que se llevaron a cabo las mesas de diálogo “Prácticas profesionales en acción”, con el objetivo de que los estudiantes compartieran sus experiencias durante las prácticas.

Son los estudiantes próximos a egresar quienes comparten experiencias, aprendizajes y retos vividos durante su estancia en distintos escenarios profesionales.

Algunos estudiantes realizaron prácticas en el extranjero, en países como Colombia y Estados Unidos, coordinadas por el área de Internacionalización, como parte de una formación integral y de calidad.

La institución afirmó que, mediante estas mesas de diálogo, se reconoce el esfuerzo de los estudiantes, se fortalece el sentido de pertenencia y se reafirma la importancia de las prácticas profesionales como una experiencia clave para el desarrollo y éxito laboral de los futuros médicos veterinarios zootecnistas.

En el encuentro, los estudiantes presentaron material audiovisual, fotografías y testimonios sobre las prácticas que realizaron en municipios de Durango, así como en los estados de Jalisco, Baja California, Ciudad de México y Guanajuato.