Estudiantes del CCH reportan intentos de acceso a cuentas de las Becas Benito Juárez

Algunos estudiantes de nivel bachillerato beneficiarios de la Beca Benito Juárez, reportaron que durante el jueves detectaron intentos no autorizados de ingreso a sus cuentas del Banco del Bienestar; sin embargo, aseguraron que los accesos no se concretaron.

Los señalamientos surgieron luego de que a nivel nacional circularan reportes sobre un presunto hackeo a sistemas de programas del Bienestar y otras dependencias federales, situación que hasta el momento no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) señalaron que sus cuentas fueron bloqueadas temporalmente después de que se registraran varios intentos fallidos de acceso con contraseñas incorrectas.

Uno de los estudiantes afectados comentó que desde hace varios días no había ingresado a su cuenta, debido a que mantenía un saldo menor a 100 pesos. Por ello, dijo que le sorprendió recibir la notificación de que su cuenta había sido bloqueada por motivos de seguridad.

El joven señaló que desconoce si este incidente está relacionado con los reportes sobre posibles ataques informáticos a dependencias federales y a la Secretaría del Bienestar, instancia responsable de los programas sociales de los que él y otros estudiantes son beneficiarios.

Asimismo, indicó que no tiene certeza sobre quién intentó ingresar a su cuenta ni si se trató de un intento de hackeo; no obstante, recomendó a otros beneficiarios de la Beca Benito Juárez revisar periódicamente sus cuentas para verificar que no exista actividad irregular.

Hasta el momento, ninguna autoridad federal ha confirmado los reportes sobre un supuesto hackeo a sistemas gubernamentales. Sin embargo, los estudiantes señalaron que este tipo de incidentes genera preocupación entre los beneficiarios de programas sociales, quienes dependen de estas cuentas para recibir sus apoyos económicos.