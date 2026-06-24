Estudiantes duranguenses concluyen semestre de movilidad académica en Colombia

Los estudiantes duranguenses Ximena Guadalupe Hernández Ramírez, Diana Vianey Telles Díaz y Jorge Antonio Briseño Rosales concluyeron satisfactoriamente un semestre de movilidad académica en la Facultad de Ciencias de la Cultura Física, Deporte y Recreación (FCCFYD) de la Universidad Santo Tomás, campus Villavicencio, en Colombia.

Abril Ávila Zúñiga, directora de la FCCFYD, expresó su satisfacción por los resultados obtenidos por los universitarios, quienes fortalecieron su formación profesional mediante una experiencia académica internacional que les permitió ampliar conocimientos y conocer nuevas perspectivas en su área de estudio.

"Nos sentimos muy contentos de impulsar a nuestros estudiantes para que vivan este tipo de experiencias académicas, tanto en universidades nacionales como internacionales, porque ello contribuye a su crecimiento profesional y personal", destacó.

Durante su estancia en Colombia, los alumnos cursaron asignaturas relacionadas con su formación profesional y tuvieron la oportunidad de integrarse a un entorno académico distinto, enriqueciendo su preparación con nuevos enfoques y experiencias que podrán aplicar en su desarrollo universitario y profesional.

Ávila Zúñiga felicitó a los estudiantes por concluir con éxito esta etapa de intercambio académico, resultado del esfuerzo y compromiso que demostraron durante su estancia en la Universidad Santo Tomás, donde pusieron en alto el nombre de su Facultad.

Asimismo, recalcó que uno de los objetivos es continuar con la promoción de programas de movilidad que permitan a un mayor número de estudiantes vivir experiencias académicas en otras instituciones de prestigio para enriquecer su formación.