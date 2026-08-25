Estudiantes exigen respetar tarifa preferencial de transporte también los domingos en Durango

La Federación de Estudiantes Normalistas y Universidades Pedagógicas de Durango (FENED) exigió que se respete la tarifa preferencial para estudiantes durante toda la semana, incluidos los domingos, luego de que el dirigente del sindicato de la Alianza señalara que el descuento no aplica ese día.

Josué Hernández, presidente de la FENED, afirmó que los estudiantes revisaron la legislación y no encontraron una disposición que establezca una excepción para los domingos, por lo que pidió al dirigente sindical señalar el fundamento legal de esa postura.

Sostuvo que los estudiantes mantienen esa condición durante todo el año, incluidos fines de semana y periodos vacacionales, y advirtió que buscarán que el beneficio sea respetado todos los días.

Esto en referencia a que el secretario general del Sindicato de la Alianza, Raúl Medina Samaniego, afirmó que la Ley establece que la tarifa preferencial no aplica los domingos y que, por lo tanto, los choferes del transporte público no están obligados a admitirla y no lo harán.

El dirigente estudiantil señaló que ya se han presentado casos en los que operadores no reconocen la tarifa preferencial los domingos y anunció que la organización habilitó el número 618-293-3836 para recibir quejas relacionadas con el transporte público durante este semestre. También cuestionó el trato que reciben usuarios, personas con discapacidad y adultos mayores, además de señalar casos de presunto acoso a estudiantes y condiciones deficientes de algunas unidades.

Hernández informó que la FENED busca establecer mesas de diálogo con la Subsecretaría de Movilidad y Transportes y con la Alianza para abordar el tema. Aunque evitó precisar qué medidas tomarían si persiste el incumplimiento, advirtió que los estudiantes podrían emprender acciones, por lo que llamó a los concesionarios y operadores a respetar la tarifa preferencial.