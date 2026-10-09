Estudiantes resultan lesionadas tras sufrir volcadura en Cuencamé

Dos adolescentes de 15 y 17 años de edad resultaron lesionadas luego de que el vehículo en el que viajaban, conducido por otro menor de edad, sufriera una volcadura cuando regresaban de su escuela hacia su comunidad de residencia, en el municipio de Cuencamé, por lo que ambas tuvieron que ser trasladadas a la ciudad de Durango para recibir atención médica.

El accidente ocurrió durante la tarde del jueves 8 de octubre, aproximadamente a las 15:00 horas , sobre la carretera que comunica a la localidad Ramón Corona con el poblado San Antonio de los García, ambos pertenecientes al municipio de Cuencamé.

De acuerdo con la información proporcionada por los familiares, las adolescentes regresaban del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA), ubicado en Ramón Corona, a bordo de un vehículo de color negro, del cual no se precisaron mayores características.

La unidad era conducida por un adolescente de 15 años de edad, identificado con las iniciales MM, quien, al circular por la mencionada carretera, pasó con las llantas delanteras sobre una piedra que se encontraba en el camino, situación que provocó que perdiera el control del volante y terminara volcando.

Como consecuencia del accidente, MCHM, de 17 años de edad, sufrió diversos golpes y una fractura de pelvis, mientras que MGOP, de 15 años, presentó múltiples contusiones y una herida cortante de aproximadamente siete centímetros en la muñeca izquierda.

Personas que transitaban por el lugar se percataron del accidente y solicitaron auxilio a través del número de emergencias, por lo que acudieron técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención a las lesionadas y posteriormente realizaron su traslado al Hospital General 450 de la capital duranguense.

Del ingreso de las dos adolescentes tomó conocimiento personal de la Unidad de Investigación de Delitos de Tránsito Terrestre y Lesiones de la Fiscalía General del Estado de Durango, cuyos agentes acudieron al nosocomio para recabar información sobre lo ocurrido, quedando pendiente establecer las condiciones en las que se registró la volcadura y el estado de salud del conductor menor de edad.