No es por necesidad política electoral ni por exigencias extranjeras en estos tiempos de interdependencia internacional que urge limpiar nuestra sociedad de las lacras de corrupción y violencia que la lastran. Es por una simple razón de ética. Entendiendo esto como principio de gobierno las cosas encuentran su lugar. La soberanía nacional es consecuencia.

Si, por el contrario, a diario vemos que se esquiva una acción efectiva a fondo y hay tolerancia como respuesta en lugar de atacar el mal de raíz, el gobierno pierde autoridad moral y prestigio internacional para convocar un esfuerzo nacional. Es más, si se recuerda que desde el primer momento de su gestión Amlo inhibió toda acción prefiriendo “abrazos a balazos” hay poco que esperar.

Si el gobierno quiere asumir su inacción como ética, alegando como propósito rector mantener la tranquilidad y evitar la violencia tan dañina al interés general, dejará de aplicar medidas para erradicar las mafias y el desorden seguirá indefinidamente.

Es clara la situación. La actuación hasta ahora de los dos gobiernos de Morena ha sido de evidente consideración no solo hacia los jefes de las mafias sino hasta alentó a su actividad. Es clara la razón por la que todas las mafias sin excepción nacieron y se fortalecieron al amparo de gobernadores y funcionarios de todo nivel nacional, regional, estatal o municipal. La diversificación de las organizaciones criminales que incluye el tráfico de personas, el reclutamiento de jóvenes a los que instruyen y adiestran en el uso de las armas como los nuevos sicarios. La confirmada vinculación de toda la siniestra entramada de principio a fin es financiera.

Los casos como los del exgobernador Rubén Rocha Moya de Sinaloa en que la presidente Sheinbaum se ha empecinado en no cumplir órdenes de aprehensión y extradiciones solicitadas por el gobierno de Estados Unidos, o bien el caso de la señora Guadalupe Taddei que abandonó la jefatura del INE para eludir el proceso correspondiente son sólo dos muestras de los muchos casos de cómo el gobierno protege a los violadores de la ley. El caso de los agentes norteamericanos que perecieron en el ataque para destruir un laboratorio que fabricaba pastillas de fentanilo en medio de la sierra Tarahumara de Chihuahua, o como se inventan acusaciones a modo de cortinas de humo en contra miembros de la oposición como fue el caso de las acusaciones contra de la gobernadora de Chihuahua, del exgobernador Ernesto Ruffo Appel o las innúmeras auditorías y acusaciones en contra de Lorenzo Córdova ex director del INE, quien recientemente señaló en una entrevista que el sistema terminará inventando alguna acusación en su contra para enviarlo a una cárcel de alta seguridad y al cabo de tres o cuatro años lo dejarán en libertad diciéndole “perdón nos equivocamos”.

El gobierno una y otra vez reacciona airadamente contra las muy frecuentes acusaciones que el presidente Trump lanza contra México, por ser el gobierno tan consecuente con los narcotraficantes. El discurso oficial recurre a la falta de respeto mostrado hacia nuestra soberanía que se supone gravemente dañada con tales ataques del presidente Trump a nuestra dignidad nacional. Pero como ya hemos dicho la soberanía de México no se reclama, sino que se expresa ejerciéndola con actos que nos prestigien y nos den dignidad. Actuar éticamente es el deber de la autoridad y la actuación de nuestro gobierno ha dejado mucho que desear.

La cuestión es importante si queremos mantener una relación dinámica y con un amplio futuro con nuestro socio canadiense que nos abrirá interesantes perspectivas con Europa. Nuestras perspectivas con China son igualmente de gran trascendencia científica y económica.

Estas consideraciones son muy importantes en la actual coyuntura para preparar la integración de la Cámara de Diputados con legisladores convencidos de todo lo anterior, ya que hasta ahora los diputados obedecen sólo a la visión cortoplacista que le impone Morena que sólo le importa conquistar el poder como fuente de enriquecimiento propio, lo cual ha inhibido totalmente el avance del país.

El prestigio de México depende de incorporar las normas a los propósitos de desarrollo integral. Hasta ahora hemos basado nuestro prestigio en términos económicos, pero de ninguna manera se ha logrado inspirar la concepción de una ética de logros materiales y culturales que la población puede lograr con su propio esfuerzo.

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