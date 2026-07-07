EU acusa a 'Carlitos Rugrats' de ser operador de 'Los Mayos' y narcoterrorismo; ¿quién es? 

En medio del caso de Ismael "El Mayo" Zambada, este martes 7 de julio se informó que un hombre identificado como "Carlitos Rugrats" es acusado de ser operador de la facción con su nombre, "Los Mayos" del Cártel de Sinaloa, así como de otros delitos.

La información fue difundida por la Fiscalía de los Estados Unidos, asegurando que esta persona maneja una facción violenca en México, específicamente en el estado de Sinaloa.

El documento dice que "Carlitos" es señalado de narcoterrorimos y apoyo material al terrorismo , esto en relación con el tráfico de grandes cantidades de fentanilo, cocaína y metanfetamina en Estados Unidos.

Además, menciona que también realiza operaciones criminales del grupo con el que se vincula a través de la violencia.

"También hace valer operaciones del Cártel de Sinaloa en Sinaloa y Tijuana a través de asesinatos, secuestros y otras actividades violentas usando un grupo de combatientes armados y sicarios", agregan.

Información obtenida por fiscales del Departamento de Justicia en San Diego, California, aseguran que "Carlitos" ha traficado decenas de toneladas de drogas y ha obtenido cientos de millones de dólares en ganacia, esto solo en la última década.

También, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) lo incluyó en la lista de Los Más Buscados y emitió una ficha con información para que cualquier persona que sepa de su paradero contante a las autoridades.

Foto: Redes Sociales.

¿Quién es Carlitos Rugrats?

De acuerdo a la información que ha trascendido en medios nacionales e investigaciones periodísticas, "Carlitos Rugrats" lleva por nombre de pila Carlos Alberto Páez Pereda, tiene 30 años de edad y es orginario de laguna Colorada, Sinaloa.

Infobae menciona que pasó de ser un operador de segundo nivel a convertirse en el principal instrumento de violencia de Ismael Zambada Sicairos, alias "El MayitoFlaco".

Páez Pereda creó la célula armada "Los Rugrats" y se convirtió en un elemento importante para la guerra entre "Los Mayos" y "Los Chapitos", esto tras el arresto de "El Mayo" en Estados Unidos.

Su papel en la organización es importante, pues el segundo jerárquico solo por dejabajo de "El Mayito Flaco".

Uno de los episodios que colocó a "Los Rugrats" y su líder en el foco de atención fue el choque violento ocurrido durante el 6 de enero de 2025 , cuando un convoy de sicarios atacó en un fraccionamiento de Culiacán y murió Juan Luis Castro Morales, alias "El Gavilán", jefe de escoltas de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, según Infobae.

Su alias tiene mucho sentido, pues según la cuenta @siete_letras, las armas, las gorras y todo su equipo tiene a este importante personaje de Nickelodeon, pero con modificaciones como portando un arma o con billeres alrededor, incluso hay armas que traen esta figura pero con diamantes.