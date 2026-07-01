EU frena renovación automática del T-MEC; tratado seguirá vigente con revisiones anuales

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no será renovado de manera automática como estaba previsto en la revisión de este 1 de julio, luego de que el Gobierno estadounidense decidió no aceptar una extensión de 16 años adicionales.

Pese a ello, el acuerdo comercial no desaparece ni defa de funcionar. Las tres naciones continuarán operando bajo las reglas actuales, mientras inicia un periodo de revisiones anuales que se extenderá hasta 2036.

La decisión fue dada a conocer al concluir la reunión entre representantes comerciales de los tres países, en la que participaron el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard; el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc.

¿Qué significa esta decisión?

El tratado contemplaba la posibilidad de ampliar su vigencia por otros 16 años si los tres gobiernos estaban de acuerdo. Sin embargo, Estados Unidos optó por no hacerlo en este momento y mantener el mecanismo de revisión anual previsto en el propio acuerdo.

Esto significa que el T-MEC seguirá vigente durante los próximos diez años, sin modificaciones inmediatas para el comercio entre los tres países.

Desde el Gobierno mexicano se aclaró que esto no implica la salida de alguno de los socios ni representa el fin del tratado, ya que ninguno de los países ha iniciado el procedimiento formal para abandonarlo.