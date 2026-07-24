EU levantará el veto al ganado mexicano; exportaciones se reanudarán en 30 días confirma Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el gobierno de Estados Unidos reanudará la importación de ganado mexicano a partir de las últimas semanas de agosto, después de que recibió una carta de la secretaria de agricultura estadounidense, Brooke Rollins, en la cual se le notificó la decisión oficial.

La exportación de ganado mexicano hacia Estados Unidos fue suspendida luego de la detección de casos de gusano barrenador del ganado en el sur del país. El primer caso en México fue confirmado por las autoridades sanitarias el 21 de noviembre de 2024 en un bovino del estado de Chiapas, después de más de tres décadas sin presencia de dicha plaga en territorio nacional.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, la mandataria federal indicó que instruyó acelerar los trabajos de coordinación entre ambos países para que todo esté listo y se pueda reiniciar el movimiento de ganado en el menor tiempo posible.

Detalló que la reapertura comenzará por el puerto fronterizo de Agua Prieta, Sonora, y posteriormente se habilitarán dos puntos adicionales en Chihuahua.

"Me da mucho gusto informar al pueblo de México y especialmente a las y los ganaderos de nuestro país", escribió Sheinbaum, quien calificó la decisión como "una gran noticia" para el sector pecuario nacional.

Reconoció el trabajo realizado durante los últimos meses por los productores mexicanos con la finalidad de contener la plaga del gusano barrenador, así como la labor de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Asimismo, expresó un reconocimiento al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, y a la directora de Sanidad Animal del Senasica, Columba López, por los esfuerzos realizados para cumplir con los requisitos sanitarios que permitieron la reapertura del mercado estadounidense.

Sheinbaum sostuvo que la decisión representa un ejemplo de que el diálogo, la cooperación y la colaboración con respeto mutuo entre México y Estados Unidos generan resultados en beneficio de ambas naciones.

Finalmente, agradeció a la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, con quien, dijo, ha construido una relación de trabajo "respetuosa y muy positiva", lo que contribuyó a concretar la reanudación de las exportaciones de ganado mexicano hacia ese país.