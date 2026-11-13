EU reanuda vuelos tras cuatro horas de suspensión por falla de comunicaciones

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) levantó este viernes la suspensión nacional de despegues que mantuvo paralizadas durante aproximadamente cuatro horas las salidas en los aeropuertos del país, luego de una falla en los sistemas de comunicación del control aéreo.

Aunque se autorizó la reanudación de las operaciones, las autoridades advirtieron que el servicio no recuperará su ritmo habitual de inmediato, debido a la acumulación de retrasos y cancelaciones que afectaron a miles de pasajeros.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó que el espacio aéreo fue reabierto y explicó que las aerolíneas intentarían reubicar la mayor cantidad posible de vuelos durante la noche , siempre que contaran con tripulaciones disponibles. De lo contrario, las operaciones pendientes comenzarían a retomarse durante la mañana del sábado.

¿Qué provocó la suspensión de vuelos en Estados Unidos?

El Gobierno de Donald Trump atribuyó la interrupción a una falla en las comunicaciones de los sistemas de control de tráfico aéreo y descartó que estuviera relacionada con un ataque terrorista.

Duffy detalló que los sistemas de telecomunicaciones analógicos de la FAA registraron una sobrecarga de datos, lo que ocasionó inconsistencias en la información transmitida por sus enrutadores. Ante el problema, las autoridades decidieron apagar el sistema como medida preventiva de seguridad.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que la población nunca estuvo en peligro y descartó que el incidente tuviera relación con la caída de Microsoft registrada el jueves.

"El público nunca estuvo en peligro durante este proceso. Nunca hubo vidas en riesgo", afirmó durante la comparecencia, en la que también expresó que las autoridades trabajaban para restablecer completamente las operaciones.

Ante las deficiencias detectadas, Duffy pidió al Congreso estadounidense autorizar fondos de emergencia para modernizar la infraestructura de control aéreo.

Miles de vuelos afectados por la falla

La interrupción generó más de 10 mil retrasos y al menos 4 mil 700 cancelaciones de vuelos en distintos puntos de Estados Unidos, de acuerdo con datos de FlightRadar.

Las afectaciones podrían extenderse durante el fin de semana, debido a la acumulación de operaciones pendientes y a las dificultades para reorganizar los itinerarios de las aerolíneas.

Aunque se ordenó detener los despegues, algunos vuelos internacionales con destino a Europa y Asia lograron salir, debido a que no tenían previsto sobrevolar el territorio continental estadounidense.

El problema también alcanzó al transporte de mercancías y correspondencia, con afectaciones en las operaciones de empresas como FedEx y UPS.

La suspensión de este viernes representó la tercera ocasión en lo que va del siglo que Estados Unidos ordena detener de manera general los despegues. Los antecedentes corresponden a la medida adoptada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y a la falla del sistema de avisos para pilotos registrada en enero de 2023.

"Esto no es otro 11S", declaró Mullin luego de anunciarse la suspensión, en un mensaje con el que buscó transmitir tranquilidad a la población.