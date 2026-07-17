EU señala a México como único proveedor de lechuga que causó brote de 'diarrea explosiva'

Luego de un brote de 'diarrea explosiva' que ha afectado a diferentes estados de Estados Unidos, la cadena de comida rápida Taco Bell ha decidido retirar de sus restaurantes una lechuga potencialmente contaminada por el parásito que causa la ciclosporiasis, después de que se vinculara ese producto con la transmisión.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos, en colaboración con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), dieron a conocer que el brote está relacionado con lechuga iceberg rallada servida en sus restaurantes en cinco estados.

México, identificado como único proveedor de la lechuga utilizada en Taco Bell

Los CDC señalaron haber identificado a un único proveedor en México de la lechuga utilizada por esos establecimientos. Según distintos medios estadounidenses, se trata de la compañía Taylor Farms .

Más de mil 664 personas afectadas por este brote afirmaron haber comido en establecimientos de Taco Bell en Indiana, Kentucky, Míchigan, Ohio y Virginia Occidental. Los CDC señalan que ha habido 94 hospitalizaciones.

Taco Bell emite comunicado

Mediante un comunicado difundido este viernes en LinkedIn, la empresa mencionó que se toma la salud y seguridad de sus consumidores muy seriamente, y que aunque no se ha emitido ningún aviso oficial, ha retirado al proveedor de la lechuga potencialmente contaminada de su cadena de suministro, que será reemplazado en cuestión de 24 horas.

Investigan otros casos que no están relacionados con Taco Bell

Las autoridades sanitarias están en contacto directo con el proveedor, para determinar si su lechuga iceberg rallada fue distribuida en otros lugares . Los CDC añadieron que están investigando otros casos de ciclosporiaris a nivel nacional que no están relacionados directamente con este.

Entre los síntomas provocados por esta enfermedad intestinal destacan la diarrea severa y frecuente, junto con pérdida de apetito y de peso, distensión abdominal, náuseas, fatiga, fiebre baja y vómitos.