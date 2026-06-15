EUA e Irán acuerdan paz

Estados Unidos e Irán anunciaron un acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz tras más de 100 días de un conflicto que ha generado graves perturbaciones en el mercado global del petróleo.

Pakistán, que ejerce como mediador entre Washington y Teherán, anunció que ambas partes firmarán el próximo viernes 19 de junio en Suiza un memorando de entendimiento para poner fin a todas las hostilidades, aunque todavía se desconocen los detalles concretos del acuerdo.

El pacto, que el presidente estadounidense, Donald Trump, había presionado para que se anunciara este domingo, día de su 80 cumpleaños, llega tras varias semanas de intercambios de borradores y declaraciones contradictorias entre ambas partes.

El acuerdo busca poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, cuando una ofensiva de Estados Unidos e Israel resultó en la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989.

Irán, que nombró como sucesor a su hijo, Mojtaba Jameneí, respondió con ataques contra Israel y países de la región que albergan bases estadounidenses, además de cerrar el paso por el estrecho de Ormuz, por donde transitaba el 20 % del crudo mundial.

Trump, que había prometido que la guerra terminaría en cinco semanas y que derivaría en un cambio de régimen en Irán, se vio forzado a negociar con Teherán una salida al conflicto, acuciado por una escalada del precio de la gasolina a las puertas de las elecciones de medio mandato de noviembre en EUA.

Según anunció el propio Trump en la red Truth Social, el acuerdo permitirá la reapertura de Ormuz y, a cambio, Estados Unidos levantará el bloqueo marítimo que impone desde abril sobre los buques que salen y entran de puertos iraníes.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, destacado mediador en los últimos meses, explicó que, tras la firma de la próxima semana, comenzarán las conversaciones técnicas para implementar el acuerdo.