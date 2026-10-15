Evaluarán a todos los estudiantes de preparatoria de Durango para conocer nivel de conocimientos

En abril de 2027 se aplicará por primera vez una evaluación censal de aprendizajes en educación media superior, con la que se busca conocer el nivel de conocimientos de todos los estudiantes de este nivel educativo, en lugar de recurrir únicamente a muestras de alumnos.

Javier Ibarra Guel, subsecretario de Educación Media Superior del estado, informó que la evaluación forma parte de las acciones para mejorar los resultados académicos y fortalecer los procesos de enseñanza en los planteles de bachillerato.

Explicó que anteriormente se habían realizado tres evaluaciones de carácter muestral, con la participación de más de 60 mil jóvenes en cada ejercicio. Para 2027, el objetivo será ampliar la cobertura y evaluar a la totalidad de los estudiantes de educación media superior.

El funcionario señaló que, después de analizar los resultados de evaluaciones internacionales como PISA, se ha planteado la necesidad de reforzar las estrategias educativas y contar con información más amplia sobre los aprendizajes de los jóvenes.

Indicó que la preparación para este ejercicio también ha permitido revisar las prácticas de enseñanza, particularmente ante los cambios que representa el uso de nuevas tecnologías y herramientas de inteligencia artificial entre los estudiantes.

En ese contexto, las academias docentes trabajan en alternativas para incorporar estas herramientas a las actividades escolares sin descuidar capacidades fundamentales como la escritura, la investigación y el desarrollo cognitivo.

Ibarra Guel sostuvo que la evaluación permitirá contar con información sobre el desempeño de los estudiantes y fortalecer las decisiones orientadas a mejorar los aprendizajes en este nivel educativo.