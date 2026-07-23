'Evil Dead' vuelve a los cines con su sexta película

Los amantes del cine de terror tienen un nuevo motivo para visitar las salas de cine. “Evil Dead Burn”, la más reciente entrega de la emblemática franquicia creada por Sam Raimi, ya se encuentra en cartelera, incluidos los complejos cinematográficos de Durango capital, con una propuesta que lleva el horror sobrenatural y el gore a nuevos extremos sin perder la esencia que convirtió a la saga en un referente del género.

Dirigida por el cineasta francés Sébastien Vanicek y producida por Sam Raimi y Rob Tapert, “Evil Dead Burn” ocupa el sexto lugar dentro de la saga cinematográfica y funciona como una secuela independiente del universo establecido por “The Evil Dead” (1981), “Evil Dead II” (1987), “Army of Darkness” (1992), el reinicio “Evil Dead” (2013) y “Evil Dead Rise” (2023).

Aunque comparte la misma mitología de los Deadites y el Necronomicón, presenta nuevos personajes y una historia completamente original, por lo que puede disfrutarse sin necesidad de haber visto las películas anteriores.

NUEVA HISTORIA DENTRO DEL UNIVERSO

La cinta sigue a una mujer que, tras la muerte de su esposo, se traslada con su familia a una antigua casa para intentar comenzar de nuevo. Lo que parecía un refugio pronto se transforma en una pesadilla cuando una presencia demoníaca vinculada al legendario Necronomicón despierta y comienza a poseer a quienes se encuentran en el lugar.

A partir de ese momento, la familia deberá enfrentarse a una fuerza sobrenatural que convierte el hogar en un escenario de supervivencia, donde el terror psicológico, la violencia y la desesperación avanzan de manera implacable.

Sin revelar detalles importantes de la trama, la película mantiene el espíritu de la franquicia al combinar tensión constante con escenas de horror físico que se han convertido en una de sus principales señas de identidad.

UNA PELÍCULA QUE DIVIDE OPINIONES

Desde su estreno, “Evil Dead Burn” ha generado opiniones divididas entre la crítica especializada. Hay un punto en el que prácticamente todos coinciden, que se trata de la película más sangrienta y violenta de toda la saga, una decisión creativa impulsada por Sébastien Vanicek para ofrecer una experiencia más intensa y perturbadora.

Entre los aspectos mejor valorados destacan su atmósfera opresiva, el uso de efectos prácticos, el maquillaje, la fotografía y la creatividad visual de varias secuencias.

También se ha reconocido el trabajo del elenco y la capacidad del director para construir momentos de tensión que mantienen al espectador al borde del asiento durante gran parte del metraje.

No obstante, medios especializados consideran que la búsqueda por superar los niveles de violencia termina relegando parte del ingenio, el humor negro y el encanto que distinguieron a las primeras películas dirigidas por Sam Raimi. Para estos medios, el espectáculo visual llega a imponerse sobre el desarrollo de algunos personajes y de la propia historia.

Aun así, otros críticos sostienen que la película consigue renovar la franquicia con una identidad propia, apostando por un tono más serio y sombrío, sin abandonar elementos clásicos como el Necronomicón, los Deadites y la sensación de que cualquier personaje puede convertirse en la siguiente víctima.

¿POR QUÉ VERLA?

Para los seguidores de “Evil Dead”, la nueva entrega representa una oportunidad de volver a un universo que ha permanecido vigente durante más de cuatro décadas y que continúa reinventándose con nuevas historias.

Quienes disfrutan del cine de terror encontrarán una producción que apuesta por el suspenso, los efectos prácticos, el gore artesanal, una fotografía inquietante y un diseño sonoro que aprovecha la experiencia de la pantalla grande. Además, al tratarse de una historia independiente, resulta accesible para quienes apenas se acercan a la franquicia.

Con una propuesta visual contundente y un ritmo que no da tregua, “Evil Dead Burn” ya puede verse en los cines de todo México, incluidos los complejos cinematográficos de Durango capital.