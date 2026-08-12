¡Evita castigos del SAT! Palabras que no debes usar en tus transferencias bancarias en este 2026

Desde hace ya unos años, las transferencias bancarias son uno de los métodos más usados para realizar pagos a terceros. Aunque algunas personas lo ven como la forma más eficaz de hacer estos movimientos, muchos desconocen que pueden generar problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El uso de la banca móvil para muchos se ha convertido en algo necesario en el día a día, pues desde la comodidad del teléfono celular se pueden realizar diversas acciones como el pago de tarjetas de crédito, mover dinero de una cuenta a otra propias, y una de las más usadas: las transferencias de dinero a terceros.

Aunque algunos las toman a la ligera, usar ciertas palabras como concepto en las transferencias bancarias podrían representar dudas por parte del SAT, que en algunos casos podrían derivar en sanciones.

¿Por qué es importante el concepto de transferencia?

Al realizar una transferencia bancaria, además del monto y de los datos de quien recibirá el dinero, uno de los apartados muy importantes es el de concepto, donde se da una descripción breve del motivo del envío.

El concepto de las transferencias es un dato muy relevante, pues sirve como prueba legal y fiscal del movimiento de dinero, permitiendo demostrar de dónde provienen los ingresos.

¿Qué palabras no usar en 2026?

A pesar de que algunos lo toman a la ligera y usan conceptos en modo de broma, es importante que sepas que el uso de ciertas palabras podría traerte problemas con el SAT. Aquí te decimos algunas con las que deberías tener cuidado.

Donación: Si bien, realizar donaciones a través de transferencias no representa un problema, disfrazar un pago regular bajo este concepto podría representar una inconsistencia para el SAT, por lo que se recomienda solo usar esta palabra cuando el pago sea específicamente por esto.

Si bien, realizar donaciones a través de transferencias no representa un problema, para el SAT, por lo que se recomienda solo usar esta palabra cuando el pago sea específicamente por esto. Pago: Aunque suele ser una de las palabras más utilizadas como concepto al hacer transferencias, usar “pago” podría no ser la mejor opción, pues podría considerarse muy genérico o ambiguo. En lugar de esto, expertos recomiendan ampliar la descripción, con frases cortas como “pago de luz agosto”, “renta marzo 2026”, etc.

Aunque suele ser una de las palabras más utilizadas como concepto al hacer transferencias, usar “pago” podría no ser la mejor opción, pues podría considerarse En lugar de esto, expertos recomiendan ampliar la descripción, con frases cortas como “pago de luz agosto”, “renta marzo 2026”, etc. Renta: El uso de únicamente la palabra “renta” también podría representar poco conveniente, pues señalan como recomendable una descripción más amplia, agregando por ejemplo el mes y año al que corresponde el pago.

El uso de únicamente la palabra “renta” también podría representar poco conveniente, pues señalan como recomendable una agregando por ejemplo el mes y año al que corresponde el pago. Honorarios: Al igual que con el concepto de donación, la palabra honorarios no representa mayor problema, siempre y cuando se utilice para una transferencia de este tipo y no para encubrir otros pagos.

Al igual que con el concepto de donación, la palabra honorarios no representa mayor problema, siempre y cuando se utilice para una transferencia de este tipo y Préstamo: Este concepto no está prohibido, sin embargo puede representar una alerta cuando en realidad la transferencia corresponde al pago de un producto o servicio, por lo que se recomienda usar la palabra únicamente cuando el monto corresponda a este tipo de transacción.

Este concepto no está prohibido, sin embargo puede representar una alerta cuando en realidad la transferencia corresponde al pago de un producto o servicio, por lo que se recomienda usar la palabra Nómina: Uno de los conceptos que podría generar más conflicto es el de “nómina”, pues de existir una relación laboral entre ambas partes, debe existir también la documentación correspondiente.

Uno de los conceptos que podría generar más conflicto es el de “nómina”, pues de existir una debe existir también la Efectivo: Si bien, durante las transferencias se hace un intercambio de dinero, esto no significa que sea efectivo, por lo que el SAT recordó que este concepto también puede generar confusión al ser muy ambiguo.

Si bien, durante las transferencias se hace un intercambio de dinero, esto no significa que sea efectivo, por lo que el SAT recordó que este concepto también puede generar Compra o Venta: por último, aunque hoy en día muchos procesos de compra-venta se realizan a través de transferencias bancarias, es importante aclarar que en caso de revisión será necesario que existan documentos que lo acrediten.

De esta forma, la próxima ocasión en que quieras realizar una transferencia bancaria, piensa muy bien tu concepto antes de enviarla.