Exalcalde con observaciones financieras, nuevo director de Desarrollo Rural Municipal en Durango

Adrián Noel Chaparro Gándara, exalcalde de Pueblo Nuevo, Durango, durante la administración 2022-2025, fue aprobado por mayoría de los integrantes del Cabildo de Durango para ocupar el cargo de director de Desarrollo Rural Municipal, en sustitución de Severo Palomares Castañeda.

Sobre las observaciones financieras de su administración, en sus primeras declaraciones como funcionario municipal, aseguró que todo se está solventando.

“Hemos estado trabajando cuando se ha requerido. Ahorita ustedes saben que ese tema está en la cuenta pública en el Congreso y, cuando sea necesario aclarar alguna situación, lo vamos a hacer con toda responsabilidad”, indicó.

Apuntó que ahora asume la responsabilidad al frente de la dependencia para encaminar los esfuerzos que se han realizado en el medio rural.

Chaparro Gándara comentó que desde hace días ha estado trabajando en la zona para recabar la información necesaria sobre las comunidades.

Entre lo que identificó, que mientras las lluvias han contribuido a que los bordos de abrevadero tengan una buena capacidad de almacenamiento, que beneficia al campo. Sin embargo, indicó que los caminos se deterioran durante esta temporada.

“Vamos a también hacer gestiones para que podamos tener los caminos en buenas condiciones, que eso es lo que demanda la gente en muchas de las comunidades”, precisó.

Recordó que el presupuesto participativo que se está llevando a cabo tiene gran importancia para atender las necesidades de la zona rural.