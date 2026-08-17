Examinar el examen

Se supone que en determinadas circunstancias los estados modernos tienen la capacidad y el derecho de encuadrar a la mayoría de sus ciudadanos jóvenes en sus instituciones armadas vía el servicio militar obligatorio o legislaciones propias de tiempos de guerra. Los exámenes a los que se les somete al momento de su reclutamiento no son particularmente estrictos y menos en materia de conocimientos generales.

Sin embargo, la situación se invierte cuando son los jóvenes quienes demandan masivamente al estado su ingreso a instituciones públicas de educación superior. Aparecen entonces unos exámenes relativamente complejos que buscan, entre otras cosas, rechazar a un buen número de los solicitantes -a veces a la mayoría- bajo el supuesto de su falta de los conocimientos académicos que ya debían poseer. Se trata de un mecanismo de discriminación en nombre de priorizar una cierta definición de calidad y capacidad intelectual.

El fenómeno se agudiza en el caso de las instituciones de supuesta excelencia académica y científica, lo mismo en países ricos que en los no lo son. En Estados Unidos, por ejemplo, el conjunto de las universidades de mayor prestigio -Harvard, Yale, Princeton, Columbia, etcétera- rechazan, en promedio, al 95% de los solicitantes (Washington Post, 03/08/26). En nuestro país y en el pasado inmediato la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la universidad pública más importante del país recibió en 2025 alrededor de 200 mil solicitudes para presentar el examen de ingreso a alguna de sus licenciaturas, 160 mil lo presentaron y finalmente fueron aceptados 19,554 es decir el 10% de los que inicialmente iniciaron el trámite.

Como se sabe, este año la UNAM recibió 191, 306 solicitudes para cursar alguna de sus licenciaturas; de ese total 158,712 presentaron el examen de ingreso, y por primera vez lo hicieron en línea, 21,962 recibieron la aceptación. Sin embargo, y como también se sabe, los aspirantes que tuvieron más de cien aciertos en un examen de 120 interrogantes fue de 16.3% cuando en el pasado inmediato -entre 2021 y 2025- el porcentaje había sido de apenas entre el 3% y el 3.5%. Pero lo realmente fuera de rango fue que aquellos que tuvieron más de 110 aciertos fueron alrededor del 5.5 % cuando en el pasado el porcentaje apenas rozó el 1%. Obviamente, variaciones tan espectaculares no pueden ser atribuibles a una igualmente espectacular transformación en el proceso de enseñanza- aprendizaje en las preparatorias mexicanas sino a fallas en la forma en que se llevó a cabo el examen.

Pero dejémosle a la comisión de expertos ad hoc que se formó para encontrar la explicación y la solución de la incógnita y abordemos un tema de más fondo: ¿hasta qué punto un examen de conocimientos adquiridos por estudiantes jóvenes en su paso por las instituciones de educación elemental, media y media superior en México, puede ser un indicador efectivo y justo de las capacidades intelectuales y del compromiso con la actividad académica de quienes buscan obtener un título universitario? ¿Hasta qué punto las universidades públicas tienen el derecho de admitir sólo "a los mejores" medidos por ese examen de conocimientos y rechazar al resto de quienes dijeron estar dispuestos a adentrarse en el mundo de las ciencias y las artes universitarias para obtener un título que les de acceso a una profesión y a la forma de vida a la que aspiran? En un país como el nuestro, tan claramente marcado por las diferencias de clase, aquellos a quienes les tocó en suerte nacer en un hogar de clases media o alta, tienen de entrada mayores oportunidades de acceso a todos esos conocimientos y experiencias que permiten tener éxito en los exámenes de ingreso a las instituciones universitarias.

Un hogar con libros y medios electrónicos de información puede estimular desde muy temprano el contacto de niños y adolescentes con el "ancho mundo" y por esa vía obtener un conocimiento temprano de la naturaleza de la ciencia y las artes, de hechos y datos, de experiencias y ambientes diferentes y contrastantes con el entorno propio. Un hogar donde la educación formal e informal de la familia también estimula la discusión temprana y constante de temas que van más allá de las experiencias del entorno inmediato influye decisivamente en el conocimiento, imaginación y voluntad de niños y jóvenes de ampliar sus horizontes y por ende su visión y comprensión del mundo que les rodea. Obviamente "los viajes ilustran" lo mismo que el dominio de un segundo idioma adquirido en casa o en instituciones privadas y que permite a esos jóvenes tener acceso y confianza en el manejo de fuentes de información útiles para hacer frente con éxito a exámenes de admisión a centros educativos y al posterior dominio aprovechamiento de las ciencias y artes que ahí se ofrecen bajo el concepto de "educación superior".

Es claro que son principalmente los jóvenes provenientes de los sectores privilegiados los que pueden permitirse retrasar su entrada al mercado de trabajo y por un tiempo -años- vivir sin preocuparse por tener que ganar un salario y enfocar su energía en familiarizarse y emplear los medios que su clase social ha puesto a su disposición desde el inicio para enfrentar los retos propios del ingreso al mundo del adulto. En contraste, los jóvenes que provienen de hogares donde desde el inicio ha dominado una "cultura de la pobreza" desde sus comienzos están en desventaja en su esfuerzo por salir del entorno en que nacieron, y no por falta de inteligencia o voluntad sino por lo limitado de su educación formal e informal.

Para ponerle "datos duros" -cifras y porcentajes- a los efectos de la desigualdad social sobre las oportunidades de los jóvenes en el campo que aquí se discute se puede recurrir a los estudios sobre el fenómeno. De acuerdo con lo publicado por el CONEVAL, en 2022 en 2022, 45.8% de las niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años en México vivían en situación de pobreza multidimensional, equivalente a unos 17.0 millones de menores. Un investigador, Emilio Blanco Bosco, encontró que en México y en el grupo de personas nacidas entre 1962 y 1971 las diferencias en los recursos o "activos económicos" de sus familias podían explicar hasta en un 36% los efectos de la desigualdad social en relación con el acceso a la educación superior. A lo anterior se añade que el nivel de escolaridad formal de los padres aportaba otro 30% al mismo fenómeno. Finalmente, el tipo de ocupación de quien encabezaba la unidad familiar añadía otro 18% a la explicación, (véase el estudio en Revista Mexicana de Investigación Educativa, No. 98, 2023). Es claro que a los indicadores mencionados se podrían añadir otros más que operarían en el mismo sentido como son el sexo, el fenotipo, la naturaleza del lugar de residencia (urbano o rural y el tipo de comunidad), la región, la religión y otros.

La situación ideal en materia de educación sería que cualquier joven que deseara ingresar a una institución pública de educación superior pudiera hacerlo y sí su desempeño lo ameritara tuviera beca. pero incluso entonces aparecería otro obstáculo: el título universitario sólo tiene pleno sentido si el mercado laboral ofrece empleos adecuados, pero ese ya es tema para otra columna. Para ésta, lo importante es considerar que si bien dadas las limitaciones de recursos destinados para la educación pública, la oferta de plazas en las universidades del estado es muy inferior a la demanda. De ahí que la exigencia de un examen de ingreso a esas instituciones sea una solución práctica pero que sirve para ocultar una injusticia social: la selección de "los mejores" sólo con base en un examen de conocimientos tiene un inevitable sesgo en contra de los aspirantes que nacieron y se desarrollaron en condiciones de pobreza. Y eliminar ese sesgo requeriría modificaciones urgentes y de mucho calado en la estructura social mexicana. Se trata de un tema vital para la juventud mexicana que urge abordar.