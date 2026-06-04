Exfuncionaria se quedó con $85 mil de un laudo; está detenida

Una exservidora pública de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Gómez Palacio fue detenida por su presunta participación en el delito de cohecho, luego de una investigación relacionada con el presunto despojo de dinero a una persona adulta mayor que había obtenido recursos derivados de un laudo laboral.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Durango informó que ejecutó una orden de aprehensión contra Deisy, quien se desempeñaba como secretaria de Acuerdos en dicha Junta. La detención fue realizada por elementos de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron cuando la víctima acudió a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para recibir el pago correspondiente a un procedimiento laboral resuelto a su favor.

Según las indagatorias, la entonces funcionaria presuntamente indicó al adulto mayor que debía acudir a una institución bancaria para retirar los recursos económicos obtenidos mediante el laudo. Posteriormente, lo acompañó al banco para realizar el cobro del cheque correspondiente.

La investigación establece que, una vez efectuado el retiro de los 110 mil pesos, la ahora imputada presuntamente se apropió de manera indebida de 85 mil pesos, entregando únicamente una parte del dinero a la víctima.

Con base en los datos de prueba recabados durante las investigaciones, la Fiscalía anticorrupción solicitó la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue autorizada por un Juez y posteriormente ejecutada por agentes investigadores.

Tras su detención, Deisy fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente para el desarrollo del procedimiento penal en su contra.

Durante la audiencia inicial, el órgano jurisdiccional determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá privada de la libertad mientras se define su situación jurídica.

Este caso se suma a otras investigaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción cometidos en perjuicio de personas que acudían a realizar trámites o recibir recursos derivados de procedimientos laborales en Gómez Palacio.