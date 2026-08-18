Exfuncionario sentenciado reaparece en Tlahualilo; asegura que recibió un beneficio legal

Luego de que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango (FECCED) informara sobre la sentencia de cuatro años y ocho meses de prisión impuesta a Juan Carlos Cázares Sandoval, el exsecretario técnico del Ayuntamiento de Tlahualilo realizó una publicación desde dicho municipio y aseguró que obtuvo un beneficio legal.

Acompañado de una fotografía y con una ubicación registrada en Tlahualilo de Zaragoza, el exfuncionario confirmó que un juez le impuso la condena, aunque no precisó cuál fue el beneficio concedido ni bajo qué condiciones se encuentra actualmente.

“Desgraciadamente, aquí para tener un beneficio te tienes que declarar culpable”, escribió Cázares Sandoval, quien señaló que el procedimiento iniciado en su contra hace aproximadamente 31 meses ya llegó a su fin.

La publicación generó dudas sobre si el exservidor público permanece detenido, debido a que aparece fuera de un centro penitenciario. Sin embargo, en su mensaje no afirma expresamente encontrarse en libertad ni explica los alcances de la determinación judicial.

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Niega mal uso de recursos públicos

Cázares Sandoval sostuvo que la acusación derivó de que su nombramiento como secretario técnico no fue publicado en la Gaceta del Estado, y atribuyó la denuncia a la entonces síndica municipal Eunice Barraza y a la regidora Guadalupe “Lupita” Fierro.

También afirmó que no existió mal uso de recursos públicos del Ayuntamiento de Tlahualilo ni daño que debiera ser reparado.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción informó que el exfuncionario fue declarado responsable del delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público, debido a que desempeñó un cargo que no estaba contemplado en la estructura orgánica municipal aprobada y que carecía de sustento legal.

La dependencia indicó que, además de la pena de cuatro años y ocho meses de prisión, el juez le impuso una multa de 32 mil 329 pesos.

Hasta ahora, la FECCED no ha precisado públicamente cuál fue el beneficio legal concedido, si la pena de prisión fue sustituida o bajo qué condiciones Cázares Sandoval se encuentra fuera de un centro penitenciario.