Exhiben a exjugador del América en presunto estado de ebriedad agrediendo a su familia | VIDEO

Un exjugador de las fuerzas básicas del América quedó en medio de la polémica luego de que comenzara a circular en redes sociales un video en el que aparece siendo retirado de un edificio residencial en la Ciudad de México, tras ser señalado por una presunta agresión contra integrantes de su familia.

¿De quién se trata?

En el video es Yeudiel “N”, conocido en redes sociales como “Yeye”, quien tuvo paso por las categorías inferiores del conjunto azulcrema y que actualmente se desempeña como creador de contenido.

De acuerdo con la información difundida por el periodista Carlos Jiménez y retomada por López-Dóriga Digital , vecinos del inmueble habrían reportado que el exfutbolista se encontraba en supuesto estado de ebriedad y protagonizando un episodio de violencia familiar.

Vecinos habrían intentado pedir apoyo de autoridades

Los hechos habrían ocurrido en el Residencial Marsella, ubicado en la alcaldía Coyoacán, donde habitantes del edificio buscaron solicitar la intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Sin embargo, según la versión difundida, familiares del señalado habrían optado por pedir al personal de seguridad privada que lo retirara del lugar antes de que intervinieran las autoridades.

No se reporta una denuncia formal hasta el momento

Pese a la difusión del material y los señalamientos realizados por vecinos, hasta ahora no se ha informado sobre la existencia de una denuncia formal relacionada con los hechos.

La información disponible se encuentra sustentada principalmente en el video que circula en redes sociales y en los testimonios difundidos sobre lo que presuntamente ocurrió dentro del inmueble.

Por ello, el caso continúa manejándose como una presunta agresión familiar, sin que exista hasta ahora una determinación oficial que establezca responsabilidades.

¿Quién es “Yeye”, el exjugador vinculado al América?

Yeudiel “N” formó parte de las fuerzas básicas de las Águilas del América, aunque no llegó a debutar con el primer equipo del conjunto capitalino.

Después de su etapa dentro del futbol, comenzó a ganar presencia en redes sociales como creador de contenido, donde suele compartir publicaciones relacionadas con su trayectoria y con su vínculo con el deporte.

Ahora, su nombre volvió a colocarse en conversación digital por motivos completamente distintos a los deportivos, luego de que el video de su desalojo comenzara a difundirse ampliamente.