Exhortan en Durango a mantener la guardia por frente frío 2 y lluvias

Por la presente temporada de lluvias y el ingreso del frente frío número 2 al territorio nacional, autoridades de la Coordinación Estatal de Protección Civil y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) acordaron reforzar las acciones de vigilancia y prevención en Durango, para reducir los riesgos.

De acuerdo con los reportes del Servicio Meteorológico Nacional, este fenómeno provocará lluvias en la mayor parte del territorio estatal, con tendencia a intensificarse en la región norte.

En tal sentido, durante una reunión de trabajo con directores municipales de Protección Civil de la región con mayor probabilidad de lluvias, el coordinador estatal, Arturo Galindo Cabada, hizo un llamado a mantenerse atentos a la actualización de los pronósticos que emita la Conagua, mantener la guardia y fortalecer las medidas preventivas.

Asimismo, instó a continuar con el monitoreo permanente de las zonas de riesgo y contar con los protocolos de respuesta necesarios para brindar atención oportuna y, de ser necesario, auxiliar y proteger a las familias que pudieran verse afectadas por las condiciones meteorológicas.

En tal sentido, enfatizó que la intención es salvaguardar la integridad de la población ante los fenómenos meteorológicos.

Pronóstico

De acuerdo con el pronóstico de la Conagua, para este viernes se prevén lluvias moderadas a fuertes en los municipios del norte y centro del estado, y lluvias ligeras en el resto de la entidad, incluso la ciudad capital .