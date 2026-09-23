Exige CCE una investigación expedita y transparente por muerte de bebés en el IMSS de Durango

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Raúl Montelongo Nevárez, se sumó a las voces que han condenado lo ocurrido en el Hospital General de Zona No. 1, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Durango, donde cinco bebés perdieron la vida.

“Lamentable la situación que sufrieron estos niños y que están viviendo las familias de ellos. Y creo que vale la pena hacer un llamado de atención y exigir justicia, exigir investigaciones prontas, expeditas, pero sobre todo muy transparentes, para saber qué es lo que sucedió”, enfatizó el dirigente empresarial.

Asimismo, estableció que la iniciativa privada aporta gran parte del recurso para el IMSS, por lo que se debería garantizar una adecuada atención a los trabajadores.

“El sector empresarial aporta alrededor del 94 por ciento del presupuesto del Seguro Social y seguimos escuchando reclamos de los trabajadores por falta de atención, por falta de medicamentos, por especialistas, por cirugías muy tardías”, manifestó.

En tal sentido, explicó que lo deseable sería que los derechohabientes recibieran un buen servicio cuando tienen la necesidad de ir a este hospital.

“Entonces creo que no es posible que nosotros los empresarios estemos cumpliendo con nuestros trabajadores, pero el Seguro Social no esté cumpliendo con ellos”, estableció.

Por lo que consideró que el IMSS en Durango está rebasado, ya que la demanda es muy alta y no se cuenta con lo necesario para poder garantizar el derecho a la salud de quienes están afiliados.