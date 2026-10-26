Exige Morena cero aumento de impuestos para 2027

La bancada de regidores de Morena en el Ayuntamiento de Durango exigió que la propuesta económica para 2027 contemple cero aumentos de impuestos municipales, con el objetivo de evitar afectaciones a la economía de las familias duranguenses.

Así lo señaló Iván Gurrola Vega, coordinador de regidores de Morena, luego de la reunión que sostuvieron integrantes de su bancada con el director de Finanzas del municipio, Obed Jiménez, para abordar los temas relacionados con las finanzas municipales y la planeación del próximo ejercicio fiscal.

Gurrola destacó que Morena mantendrá una postura firme en defensa de la economía familiar, por lo que consideró fundamental revisar con responsabilidad la propuesta de ingresos para el próximo año, evitando que la ciudadanía tenga que asumir nuevas cargas económicas.

“La administración municipal debe buscar alternativas para fortalecer sus finanzas sin recurrir a incrementos en los impuestos y derechos que pagan las y los duranguenses”, sostuvo eledil morenista

Finalmente, reiteró que la bancada de Morena estará atenta al análisis de la Ley de Ingresos para 2027, con el compromiso de impulsar medidas que protejan la economía de las familias y promuevan un manejo responsable de los recursos públicos.

Agregó además que fue un compromiso que se adquirió en días anteriores con los líderes de diferentes cámaras empresariales y sociales del municipio.