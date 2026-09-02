Exigen a legisladores federales proyecciones presupuestales reales y eficiencia en gasto corriente

En los próximos días se empezará a discutir el Paquete Económico 2027, marco en el que la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), filial Durango, hizo un llamado a diputadas, diputados y senadores para garantizar un presupuesto basado en proyecciones reales de ingresos que proteja el desarrollo de las entidades federativas.

El organismo empresarial que dirige Sergio Sánchez López estableció que los datos recientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) encenderán alertas críticas para las finanzas públicas, ya que al cierre de julio de 2026 los ingresos públicos registraron un déficit de 170 mil 306 millones de pesos frente a lo programado, arrastrados por un boquete de 118 mil 832 millones en el ISR y una caída de 100 mil 545 millones en ingresos petroleros. Solo el IVA mostró un comportamiento favorable con un excedente de 107 mil 766 millones.

“Construir presupuestos estatales y municipales sobre estimaciones alegres que después no se materializan pone en riesgo directo la operación de Durango. La falta de certeza presupuestal frena la inversión en infraestructura estratégica, seguridad, agua y servicios públicos indispensables para la competitividad regional”, se aseguró.

Por lo que la Canaco Durango exigió a los representantes populares tres acciones prioritarias en el Congreso de la Unión.

Entre dichas acciones, se pidió prudencia y realismo fiscal para que los ingresos estimados en el Paquete Económico 2027 reflejen la realidad económica nacional , evitando ajustes drásticos a mitad de ejercicio que reduzcan las participaciones federales a los estados.

Además, se demandó eficiencia en el gasto corriente , al considerar que antes de plantear cualquier medida recaudatoria adicional que presione al sector formal, se debe priorizar la austeridad y la optimización del gasto gubernamental.

Asimismo, se exigió la apertura de mesas de trabajo técnicas para promover el diálogo directo con las comisiones legislativas encargadas del presupuesto , asegurando que la voz del sector productivo de Durango sea escuchada en la asignación de recursos.

“El sector empresarial necesita reglas claras y estabilidad para seguir invirtiendo y generando empleos formales. Los gobiernos locales necesitan certidumbre para planear y los ciudadanos exigen que cada peso público se aplique con absoluta transparencia”, se enfatizó.