Mientras en Coahuila Pemex perfora pozos y explora la disponibilidad de agua salobre que pudiese utilizarse para realizar fracturación hidráulica de yacimientos no convencionales de gas en la región de la cuenca Sabinas-Burro-Picachos, comunidades y organizaciones exigen la publicación de un decreto de prohibición legal del fracking en la cuenca Tampico-Misantla a raíz de la promesa de la presidenta Sheinbaum emitida en agosto. Para ello, pobladores preparan el 8° foro masivo "¡No al fracking!" para el 28 de noviembre en Ciudad Madero, Tamaulipas.

La presidenta Sheinbaum anunció en la conferencia mananera del 6 de agosto de 2026 el compromiso de prohibir el fracking en la cuenca Tampico-Misantla a raíz de la recomendación del Comité de Cientificos y Especialistas para el Análisis de Explotación de Gas Natural No Convencional.

Tal comité consideró al fracking ambiental y socialmente inviable en la cuenca.

Las recomendaciones científicas descartaron la cuenca Tampico-Misantla por criterios ambientales, sociales y demográficos, pero plantearon evaluar la viabilidad de yacimientos no convencionales en las cuencas Sabinas-Burro-Picachos -Coahuila y Nuevo León- y Burgos -noreste del país, incluyendo Tamaulipas-.

Así, la Administración Sheinbaum ha planteado explorar alternativas con criterios técnicos y de manejo de agua, mientras que organizaciones y especialistas advierten sobre el consumo hídrico, posibles riesgos a comunidades, acuíferos y emisiones de metano.

Reportes de noviembre indican que Pemex inició una evaluación hídrica dentro de los estudios para valorar la viabilidad del fracking en la cuenca Sabinas-Burro-Picachos.

Organizaciones, comunidades y observatorios han señalado que tras el anuncio de agosto la prohibición en la Tampico-Misantla no se ha formalizado mediante un decreto publicado.

Para las comunidades y organizaciones civiles es preocupante que Pemex avance con tanta celeridad en la exploración de la viabilidad del fracking y no se actúe de la misma manera en la expedición de un decreto de prohibición de esta técnica en la cuenca Tampico-Misantla, donde las poblaciones de la Huasteca Potosina, del Totonacapan y de la Sierra Norte de Puebla han sido enfáticas en su rechazo a la extracción de hidrocarburos, más aún con la fracturación hidráulica que pondría en grave riesgo sus medios de vida, su acceso al agua y mermaria su salud.

Las comunidades indígenas y campesinas en el Totonacapan han documentado ampliamente las afectaciones a la salud que ha provocado la industria petrolera en sus poblaciones y han padecido la contaminación de los cuerpos de agua y sus parcelas.

Intensificar la explotación petrolera en la región de la cuenca Tampico-Misantla agravaría la contaminación y mermaría aún más la salud de las comunidades -advirtió el Observatorio del Extractivismo en México el 13 de noviembre-, sobre todo porque Pemex ha demostrado ser sumamente ineficiente y muchas veces omisa en la atención y remediación de derrames de hidrocarburos.

Preocupa a las comunidades la constante presión de la industria petrolera privada que insiste en explotar petróleo y gas en la cuenca Tampico-Misantla sin importar las potenciales afectaciones a la población, la biodiversidad y el agua.

Las presiones también han sido visibles en Coahuila, donde los frackineros buscan sacrificar el territorio de la cuenca Sabinas-Burro-Picachos por un poco de gas.

De acuerdo con análisis del doctor Luca Ferrari, investigador del Instituto de Geociencias de la UNAM, el sector de hidrocarburos en México está en proceso de declive irreversible y se pretende explotar lo poco que queda de gas y petroleo de yacimientos no convencionales que implican el uso de fracturación hidráulica.

Con esto no se logrará la soberanía energética que pretende el gobierno federal.

Una supuesta producción a través de fracking podria abastecer de gas y petróleo una porción del consumo nacional por un periodo de entre 5 y 7 años, pero ello implicará el uso excesivo de agua, el desplazamiento de comunidades, la pérdida de sus medios de vida y la contaminación de vastos territorios.

La práctica del fracking no le dará al país la soberanía energética que busca.

En todo caso, podría reducir marginalmente la dependencia del gas proveniente de Estados Unidos por un periodo corto, pero con impactos prolongados al ambiente.

No es compatible pretender alcanzar la soberanía energética mediante la generación por fuentes fósiles cuando los recursos petroleros del país son limitados y van en declive y, al mismo tiempo, tratar de incrementar la oferta de energía para abastecer más industrias maquiladoras y manufactureras.

Para tratar de reducir la dependencia energética se requiere de una estrategia sólida de inversiones para la generación de energia de fuentes renovables, con la participación de las comunidades, y de medidas para hacer mucho más eficiente el consumo energético de las industrias, que consumen más del 80% de la energía que se produce a partir del gas importado de Estados Unidos.

Comunidades ubicadas en territorios potencial afectación por fracking siguen organizándose y en movilización permanente, vigilan la prohibición.

Una prueba es que realizarán el 8° foro masivo ";No al fracking! En defensa del territorio, el agua y la vida" el 28 de noviembre en Ciudad Madero, Tamaulipas.

Con él buscan que Claudia Sheinbaum expida el Decreto Presidencial de prohibición del fracking en la cuenca Tampico-Misantla.

Dicen, además, no al proyecto de Acueducto Pánuco-Cerro Prieto.

Exigen la salvaguarda regional frente a proyectos extractivos contaminantes de sus aguas.

Iniciará el foro a las 10 a.m. en el Salón Ferrocarrilero -calle Salvador Díaz Mirón No. 717, colonia Galeana-, de Ciudad Madero, Tamaulipas.

Convocan las contralorías autónomas del agua de Tamaulipas, Huasteca Potosina y Huasteca Veracruzana.

¿Emitirá Sheinbaum el decreto de prohibición del fracking?

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