Exigen atender las carencias y demandas laborales en el IMSS

Las protestas de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por salarios, falta de insumos y condiciones laborales evidencian problemas que requieren atención inmediata, coincidieron los diputados locales Ernesto Alanís Herrera y Martín Vivanco, quienes pidieron que las autoridades respondan a las demandas del personal y mejoren los servicios de salud.

Alanís Herrera consideró positivo que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realice recorridos por el país para conocer directamente la situación del sistema de salud, pero señaló que esta intervención debe traducirse en cambios en las políticas públicas. Advirtió que los problemas relacionados con la adquisición de medicamentos y su distribución han afectado el funcionamiento de los servicios, por lo que pidió evitar que se oculten las deficiencias denunciadas por los trabajadores.

El legislador también consideró preocupante que el personal tenga que manifestarse para exigir mejores salarios e insumos, y señaló que existen riesgos de intimidación o represalias contra quienes denuncian irregularidades. En el caso de Durango, pidió que se garantice justicia para las familias afectadas por hechos ocurridos en el sector salud y que se refuerce la atención a la población.

Por su parte, Martín Vivanco sostuvo que la falta de medicamentos, las deficiencias en la infraestructura hospitalaria y las condiciones laborales muestran una crisis que no puede resolverse negando su existencia. Cuestionó los cambios realizados al sistema de salud durante los últimos años, como del Seguro Popular al Insabi y posteriormente al IMSS-Bienestar, al considerar que no han solucionado los problemas de acceso y abastecimiento.

El diputado agregó que las protestas registradas en distintas ciudades del país reflejan exigencias básicas del personal médico, como contar con medicamentos, instalaciones adecuadas y condiciones dignas para trabajar. También señaló que las cifras oficiales, a su juicio, evidencian un aumento de personas sin acceso a servicios de salud.

En el ámbito local, Vivanco Lira afirmó que trabajadoras del IMSS Durango se sienten abandonadas y que no han conseguido establecer un diálogo con el nuevo delegado. Por ello, pidió abrir una mesa de trabajo para atender sus planteamientos y sostuvo que continuará llevando el tema al Pleno del Congreso estatal.