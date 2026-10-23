Exige disidencia del IMSS Durango destitución de líder nacional; tachan de 'burla' el aumento salarial

Integrantes de la disidencia de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango se sumaron a las manifestaciones pacíficas que se realizan a nivel nacional para rechazar el reciente incremento salarial convenido entre la dirigencia sindical y el instituto, al cual calificaron como una "burla".

Asimismo, exigieron la destitución de su líder nacional, a quien acusan de respaldar los intereses de la patronal en lugar de los de la base trabajadora.

Rocío Soto Alba, vocera y representante de los trabajadores inconformes en la entidad, explicó que el incremento negociado al tabulador es de apenas el cuatro por ciento , lo que en términos reales se traduce en aproximadamente 70 pesos diarios adicionales al salario base de un trabajador.

"El aumento al tabulador es del cuatro por ciento, lo que significa más o menos 70 pesos más al salario de un trabajador. Es una burla, pues los demás conceptos no compensan el deterioro adquisitivo", aseveró Soto Alba.

Ante este panorama, la representación disidente en Durango dejó claro que la exigencia principal ha pasado de ser una solicitud a una demanda formal: la destitución del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

Explicó que la vía idónea sería la renuncia por dignidad, pero al no preverse esa postura, buscarán la convocatoria a un Congreso Nacional Extraordinario para modificar el orden del día y removerlo.

De no lograrse por la estructura interna, recurrirán a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), respaldados por la firma de más del 33.3% de los agremiados en todo el país, conforme lo establece la norma laboral.

En el ámbito local, Soto Alba señaló que la base trabajadora en Durango evalúa el desempeño del comité seccional , al considerar que este se ha posicionado de manera sistemática a favor de la cúpula sindical y no del lado de los trabajadores de la entidad.

Anuncian marcha para el 30 de octubre

Respecto a las próximas acciones, confirmó la realización de una mega marcha nacional fijada para el próximo 30 de octubre, en la que participarán delegaciones de las 37 secciones sindicales del país.

La movilización contempla una concentración masiva en la Ciudad de México, a la que acudirá un contingente de trabajadores duranguenses, mientras que en la capital del estado se replicarán las manifestaciones públicas de apoyo.

Cuestionada sobre el impacto que estas movilizaciones podrían generar en los servicios de salud que se brindan a los derechohabientes en Durango, Rocío Soto enfatizó que la atención médica y hospitalaria no se verá comprometida.

"El personal de salud jamás abandonaría su área de trabajo. Todas las actividades, manifestaciones y guardias de protesta las estamos realizando a contraturno. La ciudadanía puede estar segura de que no habrá desabasto ni suspensión de servicios", puntualizó.