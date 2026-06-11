Exigen en la Copa del Mundo libertad para detenidos en Dinamita, Durango

Una concentración de manifestantes de diversos colectivos se reunió previo al arranque de la Copa del Mundo 2026 en la Ciudad de México. Uno de esos grupos alzó la voz para exigir la liberación y justicia para las 28 personas detenidas en Dinamita, Durango.

Entre los participantes se encontraban integrantes del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, quienes pidieron la liberación de los presos detenidos durante una manifestación.

Entre sus demandas se encuentra la libertad para esas 28 personas detenidas tras los hechos ocurridos en Dinamita, así como la liberación de la activista Tere Ochoa.

También solicitaron el esclarecimiento de la muerte de Javier Mendoza dentro del penal de Durango y que se haga justicia en su caso.

Asimismo, exigieron al Gobierno el cierre de las carpetas de investigación y el alto a la persecución política en su contra.

De manera general, los manifestantes pidieron el cese de la criminalización de la protesta social y el respeto al derecho constitucional a la manifestación.

La caravana salió de la Comarca Lagunera para exigir justicia y libertad para quienes, aseguran, únicamente se manifestaron para exigir mejores condiciones de trabajo junto con sus compañeros, pero que finalmente enfrentan procesos penales por diversos delitos, entre ellos robo, extorsión y privación de la libertad.

El grupo también se reunió con integrantes de la resistencia "Haz Valer Mi Libertad" , con quienes coincidieron en la lucha contra la criminalización de sus compañeros.

En las manifestaciones previo a la Copa Mundial participaron diversos colectivos, organizaciones sociales, sindicatos, defensores de derechos humanos, estudiantes, campesinos, madres buscadoras y ciudadanos en general.