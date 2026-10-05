Exigen estrategia para evitar cierres de negocios en Durango

Durante la comparecencia de la Dirección de Fomento Económico y Turismo del municipio de Durango, se solicitó información clara sobre el cierre de negocios, con el dato preciso para poder establecer también alguna estrategia y evitar los cierres.

La regidora Mariana Verduga Palencia declaró que no basta con hablar de los negocios que se abren, sino que es necesario evitar que cierren.

Verduga Palencia cuestionó la situación que enfrentan los comercios del Centro Histórico y de otras zonas de la ciudad ante el cierre de establecimientos, además de los hechos de inseguridad que han afectado a los comerciantes.

Dijo que existen distintas cifras respecto al porcentaje de locales cerrados, por lo que consideró indispensable que se precise una información oficial y la metodología que se utiliza para obtenerla, a fin de determinar las causas principales.

Entre las preocupaciones que, dijo, le han expresado los comerciantes se encuentran las rentas elevadas, la disminución de visitantes al Centro Histórico, los trámites burocráticos y la inseguridad, por lo que es necesario saber qué estrategia se va a emplear.

Otra cuestión de la que habló fue la necesidad de fortalecer la proveeduría local, para que el propio Gobierno Municipal dé preferencia, cuando sea posible y conforme a la normatividad, a la contratación de bienes y servicios de empresas locales.

En cuanto a la Gerencia del Centro Histórico, mencionó que se deben conocer los resultados y contar con un informe claro sobre el trabajo que se ha desempeñado.