Exigen investigación por intento de homicidio contra mujer trans en Durango

Un activista en defensa de los derechos de la comunidad LGBTQ+ realizó una denuncia pública y dirigida a las autoridades de Durango, en exigencia de que se inicie una investigación por el presunto intento de homicidio contra una mujer trans.

De acuerdo con el activista Tadeo Campagne, director de Casa Arcoíris, la mujer trans es trabajadora sexual y hace un mes fue acusada de robo por un cliente, quien argumentó que le había robado una cadena de oro con un valor de miles de pesos, aunque finalmente se determinó que tenía un valor de 300 pesos.

Aunque la mujer trans fue detenida en ese momento, posteriormente fue liberada debido a que no se encontraron elementos en su contra.

El activista asegura que la acusación de robo fue falsa y únicamente para evitar pagar el servicio que se le había prestado.

Lo más grave fue que el hecho no terminó ahí, sino que escaló en violencia, ya que ese mismo cliente regresó con la trabajadora sexual para amenazarla, pero no solo de manera verbal, pues portaba un arma de fuego y presuntamente realizó varios disparos. El hecho fue reportado a las autoridades; sin embargo, el delito fue calificado únicamente como amenazas agravadas.

La investigación que se solicita es bajo la posible tipificación de intento de homicidio con arma de fuego, debido a que consideran que la vida de la mujer trans se encuentra en riesgo. De acuerdo con el activista, este sería el tercer caso de violencia grave contra mujeres trans registrado en Durango y en este 2026.

También se solicita un seguimiento por parte de las autoridades correspondientes, debido a que se trata de un tema grave y que afecta a una población que, señalan, se encuentra entre las más violentadas a nivel local y nacional: las trabajadoras sexuales, principalmente quienes pertenecen a la comunidad trans.

Campagne aseguró que existen muchos vacíos legales que dejan vulnerables a las mujeres trans y, en general, a las personas de la comunidad LGBTQ+, por lo que consideró necesario que en las investigaciones se incorpore la perspectiva de género y que los responsables sean sancionados conforme corresponda.