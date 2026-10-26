Exigen investigar posibles irregularidades tras renuncia a Presidencia del INE

La designación de la nueva persona titular de la Presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) debe garantizar imparcialidad y transparencia, mientras se investigan los presuntos señalamientos de corrupción y el manejo de recursos del organismo.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Alejandro Mojica Narváez, sostuvo que la renuncia de la anterior titular no es suficiente para esclarecer posibles irregularidades y planteó que las investigaciones deben continuar. Argumentó que la salida del cargo no elimina la necesidad de determinar si existieron responsabilidades.

Mojica Narváez también pidió a la Cámara de Diputados evitar que la próxima designación recaiga en una persona con vínculos directos con el partido en el poder. Señaló que el procedimiento debe contar con un Comité de Evaluación imparcial y privilegiar la capacidad profesional de quienes aspiren a encabezar el organismo electoral.

El legislador advirtió que la renovación ocurre en un contexto en el que, según señaló, el proceso electoral federal ya está en marcha y el próximo año habrá elecciones. Por ello, consideró indispensable que la ciudadanía tenga confianza en las autoridades electorales y certeza de que su voto será respetado y contabilizado correctamente.

Añadió que la Cámara de Diputados puede contribuir a recuperar esa confianza mediante un proceso de selección limpio, público y transparente, que permita designar a una persona con la capacidad necesaria para dirigir una institución clave en la organización de los comicios.