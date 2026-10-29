Exigen justicia y que se active protocolo por transfeminicidio ocurrido en Durango

Tras el asesinato de una persona trans ocurrido durante las primeras horas del jueves, Ezequiel García, activista y defensor de derechos humanos, demandó que el crimen no quede impune y que las investigaciones se hagan bajo el protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Refirió que la víctima era una mujer transgénero procedente de la zona sierra que había migrado a la capital para dedicarse al trabajo sexual, debido a la falta de oportunidades en su lugar de origen y a los prejuicios que persisten en la entidad contra este sector de la población, provocándoles una situación de alta vulnerabilidad.

Por lo que hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado para aplicar los procedimientos correspondientes, así como al Poder Judicial para que el homicidio sea investigado y clasificado como un transfeminicidio.

“El hecho lamentable de su asesinato no debe quedar impune. Sabemos que la Fiscalía va a actuar conforme a sus procedimientos legales, pero quisiéramos también que se activara el protocolo de la Suprema Corte en perspectiva de género para que también el Poder Judicial ayude a que se califique como un transfeminicidio”, estableció.

Congreso omiso

El activista estableció que el Poder Legislativo local tiene una deuda histórica hacia la comunidad LGBT+, particularmente hacia la población trans , ya que iniciativas como la de la ley de identidad de género y reformas en materia de transfeminicidios han tenido constantes trabas, siendo desechadas o frenadas con candados legislativos tras años de permanecer en comisiones.

Debido a esta falta de voluntad política y certidumbre jurídica, muchas personas siguen enfrentando obstáculos en trámites y garantías básicas para una vida digna, evidenciando una omisión constante por parte de los legisladores. “La principal responsabilidad y la deuda es del Congreso por seguir haciendo caso omiso de una calidad de vida digna para miles de personas”, concluyó.