Exigen supervisión del programa de uniformes escolares en Durango

A través de un posicionamiento público sobre el programa de uniformes escolares, las empresas, talleres de confección, trabajadores y representantes del sector textil de Durango manifestaron su “profunda preocupación ante la asignación del contrato para la producción de uniformes escolares 2026 a una empresa que, presuntamente, no pertenece al ramo de la confección ni cuenta con una trayectoria comprobada en la fabricación de prendas escolares a gran escala”.

El posicionamiento emitido por Durango Textil Asociados (Dutexa), cuyo presidente es Rodolfo Martínez Garvalena, establece que el programa de uniformes escolares representa una de las principales oportunidades para fortalecer la economía local, generar empleos formales, impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas y mantener activa una cadena productiva que beneficia a cientos de familias duranguenses.

“Sin embargo, existe inquietud en el sector debido a antecedentes relacionados con retrasos en los pagos a talleres participantes, falta de transparencia en la asignación de producción y escasa derrama económica para las empresas locales que cuentan con la experiencia, infraestructura y mano de obra especializada para desarrollar este importante programa social”, se estableció.

Por lo que se exigió transparencia, cumplimiento y beneficio para Durango . “Hacemos un llamado firme y respetuoso al Gobierno del Estado de Durango para que garantice: que la producción de uniformes escolares se realice en tiempo y forma; que los talleres y empresas de confección de Durango participen de manera prioritaria y significativa en la fabricación de las prendas; que los pagos a proveedores, maquiladores y talleres se realicen conforme a los plazos establecidos en los contratos; que exista supervisión permanente sobre la calidad, volumen de producción y cumplimiento de los compromisos adquiridos; y que se informe públicamente el porcentaje de producción que será realizado dentro del estado y el impacto esperado en generación de empleo”.

Exigen vigilancia

Asimismo, el sector textil pidió la intervención y vigilancia de las dependencias públicas. “Consideramos que diversas instancias tienen facultades para supervisar el adecuado desarrollo del programa: la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango, para vigilar el cumplimiento de los contratos públicos y el uso correcto de los recursos; la Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango, para revisar la correcta aplicación de los recursos públicos; la Secretaría de Desarrollo Económico de Durango, para promover la participación de empresas locales y el fortalecimiento de las cadenas productivas estatales; la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en lo relativo al respeto de las condiciones laborales y la protección de los trabajadores involucrados en la producción; el Congreso del Estado de Durango, mediante sus facultades de revisión y vigilancia del ejercicio de los recursos públicos”.

Por lo que se hizo un enérgico llamado por parte de la industria textil duranguense. “No se trata únicamente de la fabricación de uniformes escolares. Se trata de proteger el empleo, la capacidad productiva y la permanencia de cientos de talleres y empresas que durante años han invertido en maquinaria, capacitación y generación de oportunidades para las familias duranguenses. Por ello, hacemos un llamado enérgico a las autoridades estatales para que se garantice que este programa cumpla con su propósito social y económico, privilegiando la transparencia, la legalidad, el cumplimiento de los contratos y la participación real de la industria local ”.

“Durango cuenta con la experiencia, la infraestructura y el talento humano para producir sus propios uniformes escolares. Los recursos públicos destinados a este programa deben traducirse en bienestar para las familias de nuestro estado, fortaleciendo la economía regional y asegurando que cada taller participante reciba un trato justo, una asignación equitativa de producción y pagos oportunos por su trabajo. La industria textil de Durango exige transparencia, certeza y justicia para quienes generan empleo y desarrollo en nuestro estado”, se estableció.