Exigencia de experiencia laboral, obstáculo frecuente para acceder al empleo en Durango

A través de reformas planteadas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, se busca fortalecer las acciones de vinculación laboral y ampliar las oportunidades para las personas que quieren acceder a su primer empleo.

“Uno de los obstáculos más frecuentes para acceder a un empleo formal es la exigencia de experiencia laboral previa. Si bien este requisito puede ser necesario y plenamente justificado en determinadas actividades, no necesariamente resulta indispensable para todas las vacantes, pero en muchos casos se establece de manera generalizada, incluso en puestos cuyas funciones pueden ser desempeñadas mediante una capacitación inicial”, puntualizó el diputado Noel Fernández Maturino.

Explicó que se plantea incorporar una nueva atribución para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, a través del Servicio Nacional de Empleo, con el fin de promover y celebrar convenios de colaboración con los sectores público, privado y social, para fomentar la oferta de vacantes que no requieran experiencia laboral previa, siempre que por la naturaleza de las funciones no sea indispensable.

Destacó que la iniciativa no pretende imponer obligaciones de contratación a los empleadores ni limitar su libertad para establecer los perfiles de los puestos de trabajo. Por el contrario, reconoce que corresponde a cada institución, empresa o centro laboral determinar las competencias y requisitos necesarios para el adecuado desempeño de sus actividades.

Explicó que uno de los principales obstáculos para quienes buscan incorporarse por primera vez al mercado laboral es precisamente la exigencia de experiencia previa, aun cuando existen puestos cuyas funciones pueden desarrollarse adecuadamente mediante capacitación inicial, aprendizaje en el puesto y desarrollo progresivo de habilidades.