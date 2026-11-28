El exdirector de la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés), Derek Maltz, pidió que las autoridades de México envíen a Estados Unidos al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al narcotraficante Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, para que respondan por los cargos federales que pesan en su contra.

Maltz publicó en X un mensaje en el que afirma que el traslado de ambos personajes a territorio estadounidense "enviaría un mensaje contundente al mundo sobre nuestro compromiso compartido con el Estado de derecho".

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Acompañó su publicación con una imagen caricaturizada de político morenista y el líder criminal a bordo de un avión con la bandera de México, y otra de una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, donde se lee "Welcome to America".

El exjefe de la DEA espera que "en aras de los intereses de México y Estados Unidos", el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum envíe a territorio estadounidense tanto a Rocha Moya como al "Chapo Isidro".

Estados Unidos señala a Rubén Rocha Moya de presuntos vínculos con la delincuencia organizada, y pidió al gobierno mexicano la extradición de "El Chapo Isidro", capturado en días pasados en el estado de Sinaloa.

Maltz ha pedido ya en otras ocasiones que México envíe a Estados Unidos al gobernador con licencia sinaloense, al afirmar que el político mexicano señalado de supuestos vínculos con el narcotráfico debe rendir cuentas.