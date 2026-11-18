Una mujer fue auxiliada por elementos de distintas corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia durante la noche del martes 17 de noviembre, en Villa Unión, municipio de Poanas, luego de denunciar que su exesposo ingresó por la fuerza a su domicilio, donde presuntamente la agredió sexual y físicamente.

La víctima, de 28 años de edad, señaló como presunto responsable a Orlando, de 29 años, quien alrededor de las 22:00 horas acudió a la vivienda con la finalidad de entregarle al hijo que tienen en común.

Los hechos ocurrieron en un inmueble ubicado en la colonia El Refugio, donde el hombre presuntamente irrumpió en la vivienda y obligó a la mujer a entrar al baño.

De acuerdo con la declaración de la afectada, su exesposo abusó sexualmente de ella, la golpeó contra una de las paredes e intentó estrangularla, mientras la mujer gritaba en demanda de auxilio.

La agresión cesó cuando el hijo de ambos, de tres años de edad, comenzó a llorar, momento en que el señalado soltó a la mujer y abandonó el domicilio, tras lo cual la víctima se comunicó con su actual pareja, quien solicitó ayuda mediante el 911.

Al lugar acudieron elementos de las policías Municipal y Estatal, así como de la Policía Investigadora del Delito, Protección Civil y Cruz Roja, cuyo personal brindó atención a la afectada.

La mujer y su hijo serían trasladados a la capital duranguense para recibir acompañamiento psicológico y especializado por parte del Grupo Esmeralda, además de realizar las diligencias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado de Durango, sin que inicialmente se reportara la detención del presunto agresor.