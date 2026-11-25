Dos menores de edad y una adulta mayor resultaron con quemaduras en gran parte del cuerpo, luego de que se registrara una explosión por acumulación de gas en el interior de una vivienda del municipio de Cuencamé, Durango.

El incidente ocurrió en un domicilio ubicado en la avenida Severino Ceniceros, de la colonia La Alameda, a espaldas de la maquiladora ATR, donde se registraron daños materiales de consideración tanto en la estructura del inmueble como en los bienes de la familia.

Las personas lesionadas fueron identificadas como María de Lourdes Calderón, de 74 años de edad; una adolescente de iniciales M.A.H., de 15 años, y un niño de iniciales J.I.H.G., de cinco años de edad.

De acuerdo con el testimonio de María de Lourdes, el accidente ocurrió cuando se acercó a un cilindro de gas con la intención de abrir la válvula para poner en funcionamiento una secadora de ropa, momento en el que el recipiente cayó al suelo.

Tras la caída, el cilindro comenzó a liberar gas a presión y a golpearse contra distintos puntos del patio de la vivienda, hasta que se produjo una explosión por la acumulación del combustible, la cual alcanzó a las tres personas.

Los lesionados recibieron atención prehospitalaria y fueron trasladados al Hospital Regional de Cuencamé, donde ingresaron con quemaduras de primero y segundo grado en la mayor parte del cuerpo.

Elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública tomaron conocimiento de los hechos y constataron los daños ocasionados por la explosión, mientras que personal de Protección Civil Municipal quedó a cargo de la atención del incidente.