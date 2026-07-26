Explosión en quema de 'torito' durante fiesta religiosa deja 3 muertos y 30 heridos | VIDEO

Una explosión de pirotecnia ocurrida durante una celebración religiosa dejó un saldo de tres mujeres fallecidas y alrededor de 30 personas lesionadas, entre ellas varios menores de edad, luego de que una chispa alcanzara un sitio donde se almacenaba material explosivo.

El accidente quedó registrado en video y las imágenes comenzaron a difundirse rápidamente en redes sociales. En la grabación se observa a un hombre participando en la tradicional quema de un "torito", una estructura cargada con fuegos artificiales que lleva sobre sus hombros mientras recorre el lugar. Segundos después ocurre una fuerte explosión que provoca pánico entre los asistentes.

La tragedia ocurrió la noche del sábado 25 de julio durante los festejos en honor a Santiago Apóstol, en la comunidad de Real del Limón, perteneciente al municipio de Cocula, Guerrero.

De acuerdo con los primeros reportes, una de las chispas generadas por el "torito" alcanzó el sitio donde se encontraba almacenada la pirotecnia, lo que desencadenó la detonación.

Tres mujeres perdieron la vida

Las autoridades confirmaron que tres mujeres fallecieron como consecuencia de las graves quemaduras que sufrieron durante el accidente. Las víctimas murieron mientras eran trasladadas al Hospital General de Iguala para recibir atención médica.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Guillermina Ontiveros Salgado, de 55 años; Carmela Ontiveros Salgado, de 65 años, y Nereida Cervantes Romero, de 30 años, quien además tenía un embarazo de ocho meses.

En cuanto al número de lesionados, los reportes preliminares hablaban de poco más de una decena de personas heridas; sin embargo, conforme avanzaron las laboras, las autoridades informaron que la cifra ascendió a alrededor de 30 afectados, incluidos varios niños.

Debido a la gravedad de algunas de las lesiones, al menos 10 pacientes serán trasladados a hospitales especializados de la Ciudad de México y del Estado de México, mientras que el resto permanece bajo atención médica en hospitales de Iguala y Chilpancingo.

Explosión causó daños en la iglesia

La fuerza de la explosión también ocasionó daños materiales en el templo donde se realizaban las festividades religiosas.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, el inmueble presentó afectaciones en la techumbre, la bóveda y una de las torres del campanario, por lo que la zona fue acordonada mientras se llevaban a cabo las labores de evaluación y seguridad.

Tras los reportes realizados al número de emergencias 911, brigadistas de Protección Civil estatal, cuerpos de emergencia y autoridades municipales acudieron al lugar para atender a los lesionados, controlar la situación y coordinar el traslado de las víctimas a distintos hospitales.

Luego de la tragedia, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, informó que desde el primer momento se activó un operativo para atender a las personas afectadas y brindar seguimiento a la emergencia.

En el operativo participan elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Estatal, la Fiscalía General de la República y autoridades municipales, quienes mantienen resguardada la zona mientras continúan las investigaciones.