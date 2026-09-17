Explosivo oculto en bolsa de regalo con flores estalla a repartidor antes de entregarlo | VIDEO

Lo que parecía ser un servicio cotidiano terminó convirtiéndose en un momento de tensión para un repartidor de aplicación en el Estado de México, luego de que un supuesto regalo que transportaba en su motocicleta explotara antes de ser entregado a su destinatario.

De acuerdo con el relato difundido por el propio trabajador, identificado en plataformas digitales como Bimo Biker , inicialmente había aceptado un servicio para trasladar a una persona. Sin embargo, cuando llegó al punto indicado, el usuario le explicó que en realidad necesitaba enviar un paquete y le entregó una bolsa de regalo acompañada por flores.

Un supuesto "regalo" terminó explotando

El paquete estaba compuesto por una bolsa, varias cajas y un ramo de flores. Debido a la apariencia del encargo, el motociclista aseguró que pensó que se trataba de un obsequio romántico y decidió comenzar el recorrido sin inspeccionar a profundidad el contenido.

Según su testimonio, el trayecto se habría realizado desde la zona de Tultitlán con dirección hacia Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México . Para evitar que el supuesto regalo sufriera daños durante el traslado, decidió llevarlo con una de sus manos mientras conducía su motocicleta.

No obstante, las espinas de las flores comenzaron a incomodarlo durante el recorrido, por lo que decidió detenerse. El repartidor colocó entonces la bolsa sobre el asiento de la motocicleta con la intención de acomodarla y continuar el trayecto. Fue en ese momento cuando se produjo la explosión.

En las imágenes difundidas en redes sociales puede escucharse la reacción de sorpresa del trabajador, quien se aleja del paquete mientras intenta comprender qué había ocurrido. La detonación se produjo a poca distancia de sus manos y rostro, aunque los reportes difundidos hasta el momento no señalan que haya sufrido lesiones de gravedad.

Encuentra extraño dispositivo entre los restos

Tras el estallido, el motociclista comenzó a recoger los fragmentos de la bolsa, las flores y las cajas que quedaron esparcidas. Entre los objetos encontró una pequeña pieza negra acompañada de un cable, la cual relacionó con la explosión que acababa de ocurrir.

El trabajador aseguró que desconocía qué era exactamente el dispositivo y que comenzó a ponerse nervioso ante la posibilidad de que el paquete que llevaba pudiera haber contenido algún tipo de artefacto preparado para explotar.

Hasta el momento no existe información oficial que determine las características del objeto encontrado ni que confirme técnicamente qué provocó la detonación. Tampoco se ha establecido públicamente si se trataba de una acción dirigida contra el repartidor o contra la persona que presuntamente recibiría las flores.

El caso también abrió nuevamente la conversación sobre las condiciones de seguridad de quienes trabajan mediante aplicaciones de transporte y reparto, especialmente cuando los servicios incluyen el traslado de paquetes entregados directamente por usuarios.