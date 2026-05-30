Explota barreno en el rostro de un niño de 10 años; fue trasladado de emergencia a Durango

Un niño de apenas 10 años de edad resultó gravemente lesionado luego de que un barreno le explotara en el rostro cuando se encontraba en el municipio de San Juan del Río, por lo que fue necesario trasladarlo de emergencia a la ciudad de Durango para recibir atención médica especializada.

El ingreso del menor se registró alrededor de las 13:00 horas del viernes en el Hospital General de Zona Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con la información recabada, el paciente fue identificado con las iniciales E.M.V.M., de 10 años de edad, quien presentó lesiones de consideración en la cara derivadas de la explosión del artefacto.

Las primeras versiones indican que el accidente ocurrió en el municipio de San Juan del Río, aunque hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias en que sucedieron los hechos.

Debido a la gravedad de las heridas, el menor fue canalizado a la ciudad de Durango para recibir atención especializada, donde quedó bajo observación del personal médico.

Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del caso y se espera que se determinen las condiciones en las que ocurrió el incidente que dejó al niño con severas lesiones en el rostro.