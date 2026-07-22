Explota olla de presión y causa quemaduras a mujer que lavaba trastes en hogar de Durango

Una mujer sufrió quemaduras leves luego de que una olla de presión se destapó de manera repentina mientras realizaba labores domésticas en su vivienda del fraccionamiento Villas del Manantial, en la ciudad de Durango.

El incidente ocurrió alrededor de las 20:45 horas del martes 21 de julio, en un domicilio ubicado sobre la calle Río Monclova, hasta donde acudieron elementos de emergencia para atender el reporte de una persona lesionada por quemaduras.

La afectada fue identificada como Becki Edith Jurado Ortiz, de 37 años de edad, quien explicó que se encontraba lavando los trastes junto a la estufa cuando, de manera inesperada, la olla de presión se abrió debido a la acumulación de vapor, alcanzándola en el pecho y brazo izquierdo.

La mujer informó a los elementos que acudieron al lugar que no era necesario su traslado a un hospital, ya que las lesiones fueron atendidas inicialmente por su madre, quien le aplicó una pomada para quemaduras.

Tras confirmar que la afectada no presentaba lesiones de consideración y que no requería atención médica especializada, los cuerpos de auxilio dieron por concluida la intervención sin mayores novedades.