Explotan 4 pipas de gas cerca de una escuela en Puebla; se trataría de ‘huachicol’ | VIDEO

Un incendio provocado por una explosión de cuatro cisternas de gas se registró esta mañana en una colonia de un municipio de Puebla, el momento fue captado en cámaras, lo que permitió que se viralizára rápidamente, además se ordenó la salida inmediata de aproximadamente dos mil personas.

El incidente movilizó a los diferentes cuerpos de seguridad y autoridades locales quienes habrían implementado un operativo de emergencia con el fin de salvaguardar a los habitantes de la zona.

La explosión se extendió a más de 15 metros de altura

La detonación de cuatro cisternas de gas que tuvo por consecuencia un incendio masivo, se registró en la colonia San Juan Negrete, en el municipio de Tepeaca, Puebla. Esta generó brasas de fuego y humo que se habría extendido a más de 15 metros de altura sobre la zona urbana.

Distintas versiones empezaron a surgir entre los habitantes de la región, sobre el posible uso de las pipas para el almacenamiento y el traslado de gas presuntamente habría sido extraído de ilegalmente, fueron difundidas por vecinos de la zona, quienes señalaron que el inmueble era utilizado de manera frecuente para resguardar este tipo de unidades de carga.

Según diferentes reportes, el siniestro ocurrió en un punto cercano del Centro Escolar General Miguel Negrete Novoa, lo que hizo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) a ordenar el desalojo de dos mil personas, en donde se incluyen estudiantes, y personal de la propia institución educativa con el fin de resguardar a los menores y trabajadores del sector educativo.

Residentes cercanos a la explosión también fueron resguardados

Incluso el Hospital General de Tepeaca, la Escuela Preparatoria 2 de octubre y vecinos también fueron resguardados preventivamente por las autoridades locales, esto para evitar culaquier riesgo o prevenir algún otro percance relacionado con la explosión.

Para enfrentar el incendio, el gobierno de Puebla actvó un Comando Unficado en la zona. En donde trabajan 25 eleementos de la Cordinación General de Portección Civil así como 29 efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y cinco integrantes de Protección Civil municipal.

Al momento, no se han reportado víctimas letales con relación al suceso. Pero aunado a esto las autoridades continúan con el monitorio constante que informaron que el saldo definitivo saldrá a la luz una vez que concluyan las labores de investigación y evaluación del sitio.

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