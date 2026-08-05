Expolicía de Texas asesina a 2 personas en México y escapa con su hijo de 3 años

Un caso que ha generado conmoción tanto en México como en Estados Unidos se registró en Coahuila, luego de que un expolicía del estado de Texas fuera señalado como presunto responsable de un doble homicidio y de llevarse a su hijo de apenas tres años tras los hechos.

¿Qué ocurrió en Coahuila?

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Saltillo, donde el exoficial estadounidense es investigado por el asesinato de dos personas al interior de un domicilio . Tras el ataque, el sospechoso tomó a su hijo de tres años y emprendió la huida rumbo al norte del país.

Las primeras investigaciones apuntan a que el menor fue retirado del lugar por su propio padre, lo que activó una intensa búsqueda coordinada entre corporaciones estatales y federales debido al riesgo que representaba la situación.

Intentó escapar a Estados Unidos

El operativo de búsqueda se extendió hasta la región fronteriza de Coahuila. De acuerdo con los reportes, el sospechoso fue ubicado cuando presuntamente intentaba dirigirse hacia un cruce internacional con el objetivo de ingresar nuevamente a Estados Unidos.

Finalmente, elementos de seguridad lograron detenerlo en Piedras Negras antes de que pudiera concretar su escape. El menor también fue localizado sano y salvo y quedó bajo resguardo de las autoridades competentes mientras se determina su situación legal y familiar.

¿Quién es el presunto responsable?

Diversos reportes identifican al detenido como un expolicía del estado de Texas. Las investigaciones señalan que anteriormente trabajó como agente de seguridad en ese estado de Estados Unidos y que actualmente enfrentaba problemas personales relacionados con su entorno familiar.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Coahuila mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer el móvil del crimen y determinar todas las responsabilidades penales correspondientes.

Continúan las investigaciones

Tras la captura, el exoficial quedó a disposición de las autoridades mexicanas, quienes definirán su situación jurídica conforme avancen las investigaciones. Mientras tanto, el caso ha llamado la atención debido a que involucra a un ciudadano estadounidense con antecedentes en corporaciones policiales y a un menor de edad que fue trasladado durante la fuga.

Las autoridades no han descartado que en las próximas horas se den a conocer nuevos detalles sobre el caso, incluidos los posibles cargos que enfrentará el detenido y el proceso para garantizar la protección del niño.