Exponen dulces y tradiciones del mercado en Museo de las Culturas Populares

El Museo de las Culturas Populares de Durango ya abrió al público la exposición “Entre dulces y tradiciones del Mercado Gómez Palacio”, una muestra que rinde homenaje a uno de los espacios comerciales más emblemáticos de la capital duranguense y a las tradiciones que han dado identidad a generaciones de habitantes y visitantes.

La exposición tiene como propósito preservar y difundir el patrimonio gastronómico y artesanal de Durango mediante una selección de dulces típicos, productos tradicionales, artículos coleccionables y souvenirs que durante décadas han distinguido al histórico Mercado Gómez Palacio.

UN RECORRIDO POR LOS SABORES

En la sala de exposiciones se encuentra una amplia variedad de los dulces tradicionales más representativos del estado, entre ellos jamoncillos, cubiertos, dulce de nuez, cocadas, garapiñados, banderitas, dulces de tamarindo, rollo de guayaba, paletas de caramelo de colores y las ya conocidas paletas de alacrán, que se han convertido en uno de los productos más buscados por turistas nacionales y extranjeros.

Cada uno de estos productos forma parte del patrimonio gastronómico duranguense y refleja el trabajo de generaciones de artesanos y comerciantes que han mantenido vivas estas recetas y tradiciones.

SOUVENIRS Y ARTESANÍAS

Además de los dulces, la exposición reúne diversos recuerdos y artículos característicos del Mercado Gómez Palacio, como llaveros, piezas elaboradas en piel y madera, así como los tradicionales mezcales con un alacrán en su interior, uno de los souvenirs más representativos de Durango.

Estos objetos muestran cómo el mercado se ha consolidado como un punto obligado para quienes buscan llevarse un recuerdo de la entidad y conocer parte de su riqueza cultural.

Además, la sala fue ambientada con coloridas piñatas tradicionales que complementan el recorrido y recrean el ambiente festivo que caracteriza a las celebraciones populares de Durango, ofreciendo una experiencia que combina historia, gastronomía y tradición.

La exposición busca reconocer el valor cultural del trabajo cotidiano de comerciantes y artesanos, quienes contribuyen a preservar la memoria colectiva del estado a través de sus productos.

“Entre dulces y tradiciones del Mercado Gómez Palacio” permanece abierta al público en las instalaciones del recinto, ubicado en calle Negrete no. 903, en la Zona Centro de la ciudad de Durango.