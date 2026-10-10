Exponen fotografías de la Familia Revueltas como memoria histórica

Como parte de las primeras actividades del Festival Revueltas 2026, este sábado se instaló en el Paseo Las Alamedas, en el Centro Histórico de Durango, la exposición “El legado artístico de los Revueltas: entre la militancia, la política y el arte”, una muestra impulsada en torno a la memoria y el legado de esta familia duranguense, con materiales que permiten recorrer distintos momentos de su historia artística, intelectual y política.

Esta exposición reúne fotografías y documentos visuales provenientes del Fondo de la Cineteca Nacional y del Archivo Gráfico de “El Nacional”, con los que se recuperan episodios vinculados con el cine mexicano y la trayectoria de integrantes de la familia Revueltas.

CINE, LITERATURA Y MEMORIA

Entre los materiales exhibidos se encuentra una imagen relacionada con “Balún Canán”, de 1977, así como una lobbycard de “Un día de vida”, de 1950, pieza promocional utilizada en la difusión de películas. También forma parte de la exposición una fotografía de la actriz “Rosaura Revueltas”, fechada en 1955, cuya trayectoria artística contribuyó a la presencia de la familia en la cultura mexicana.

La muestra incorpora además una fotografía de “El apando”, película de 1976 basada en la novela homónima de “José Revueltas”, así como el póster de la producción cinematográfica. Estas piezas permiten observar la relación entre la obra literaria del escritor duranguense y su adaptación a la pantalla grande, dentro de un recorrido que vincula el arte con las circunstancias sociales y políticas de su época.

FOTOS DE ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS

El componente documental de la exposición incluye una fotografía de “José Revueltas”, tomada en 1973, cuando abandonó el penal de Lecumberri. El escritor, ensayista y activista político tuvo una trayectoria marcada por su compromiso ideológico y por su participación en movimientos sociales, aspectos que también influyeron en su producción literaria.

Otro de los registros corresponde a una protesta relacionada con el “Jueves de Corpus”, ocurrida el 10 de junio de 1971 en la Ciudad de México, cuando una manifestación estudiantil fue reprimida por el grupo paramilitar conocido como “Los Halcones”. La imagen incorpora al recorrido una referencia a uno de los episodios de represión política que marcaron la historia contemporánea del país.

La exposición también presenta una fotografía del cortejo fúnebre de “José Revueltas” en el “Panteón Francés”, en 1976, año de su fallecimiento.

La pieza se integra al homenaje a la memoria de los Revueltas, cuyo legado abarca la literatura, el cine, la música y otras expresiones artísticas, además de una participación activa en la vida política de México.

UNA MUESTRA ABIERTA

La instalación de “El legado artístico de los Revueltas: entre la militancia, la política y el arte”, vinculada con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), permite acercar estos materiales a quienes recorren diariamente el Paseo Las Alamedas. Al ubicarse en el espacio público, la exposición propone un encuentro directo con fotografías y documentos que recuperan parte de la historia cultural y política relacionada con la familia.

La muestra permite, pues, echar un “vistazo” a la vida de la Familia Revueltas, con referencias importantes y materiales cinematográficos que contribuyen a preservar la memoria de a quienes se dedica este festival.