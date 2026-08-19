Exponen historia jurídica y censura en el periodismo duranguense del siglo XX

El abogado e investigador Sergio Sánchez Carrasco presentó su obra “Periodismo Durangueño e Implicaciones Legales”, un libro que analiza las repercusiones jurídicas que enfrentaron diversos periodistas durante el siglo XX.

El texto, resultado de siete años de exhaustiva investigación, documenta 11 casos reales en los que periodistas locales tuvieron que asumir las consecuencias legales derivadas del ejercicio de su libertad de expresión.

Durante el encuentro, realizado ante alumnos de la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la UAD, Sánchez Carrasco destacó que, si bien muchos reporteros duranguenses no alcanzaron la trascendencia nacional de Francisco Zarco, “el precio que pagaron por ejercer la libertad de expresión está a la altura de lo que Zarco hubiera esperado de ellos”.

Para consolidar esta memoria histórica jurídica, el autor realizó una rigurosa labor de archivo en el Estado de Durango, consultando expedientes judiciales de la década de 1920 y la hemeroteca de Colecciones Antiguas. El autor precisó que solo incluyó casos respaldados por pruebas concretas, dejando fuera los ámbitos de radio y televisión ante la ausencia de documentación probatoria.

Sánchez Carrasco subrayó que el objetivo principal de su obra es exponer la histórica pugna entre la prensa y el poder gubernamental. Asimismo, reconoció que la culminación de este proyecto fue posible gracias al apoyo del periodista Ignacio Mendívil y de la doctora Karla Alejandra Obregón Avela, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, cuyo respaldo fue fundamental para la recopilación y el cruce de datos que permitieron dar vida a este libro.